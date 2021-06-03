Депрессия у подростка – признак, на который стоит обратить внимание

Подростковая депрессия понятие не новое. В этот сложный период ее могут спровоцировать множество факторов, начиная от непонимания в семье и заканчивая проблемами с самоидентификацией. Однако на ряду с привычными симптомами, которые характерны и для взрослых, у подросткового кризиса недавно появился новый – наигранный восторг.

Почему наигранный восторг опасен?

Опытным родителям хорошо известно, что стоит обращать внимание на такие состояния ребенка, как:

замкнутость;

рассеянность;

подавленное настроение;

интеллектуальная заторможенность;

потеря мотивации.

Также одним из признаков надвигающейся депрессии могут быть вопросы о смысле жизни. Любые изменения привычного поведения – повод обратиться к специалисту. Если нужен детский психолог в Харькове, отзывы и цены смотрите здесь https://www.qui.help/detskij_psiholog/ukraina_khar'kov.

Еще недавно наигранный восторг не входил в перечень опасных симптомов. Потому специалисты не готовы давать однозначные комментарии относительно причин его появления и связи с депрессивными расстройствами. Некоторые склоняются к тому, что это попытка скрыть свои настоящие эмоции от родителей. Ребенок не хочет их пугать или опасается, что его просто не поймут. Другие психологи говорят, что это следствие влияния социальных сетей. Подростки наблюдают за счастливыми, богатыми, успешными людьми и считают, что выбиваться из этой парадигмы не стоит. Если ты не на позитиве, значит какой-то неправильный.

Однако наигранный восторг и неестественное поведение, противоречащее настоящему состоянию, еще больше погружают в негативные мысли. Потому важно вовремя обратить внимание на этот признак и оказать подростку помощь.

Что делать, если ребенок демонстрирует наигранный восторг?

Как и в любом другом кризисном состоянии, депрессивному ребенку важно чувствовать поддержку и понимание. Сведите к минимуму ссоры и скандалы в семье, включая конфликты между взрослыми. Чаще разговаривайте с подростком, поделитесь своими переживаниями и проблемами в его возрасте. Ненавязчиво спросите, не ощущает ли он нечто подобное. Для детей это очень непростой период и часто они чувствуют себя невероятно одинокими и несчастными. Думают, что никто не сталкивался с похожими состояниями.

Старайтесь меньше критиковать ребенка, так как критика разрушает хрупкую самооценку и убивает доверие к родителям.

Покажите подростку, что у него достаточно реальных поводов для радости. Для этого можно организовать увлекательный семейный досуг, поездку выходного дня, различные домашние развлечения. Интересуйтесь, чем он увлекается, помогите освоить новые навыки. Личные успехи очень хорошо мотивируют и пробуждают жажду к жизни. А если вы видите, что ваши действия не приносят результатов, обратитесь к психотерапевту или психологу. Врач подскажет оптимальный план действия с учетом особенностей ситуации.

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