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Общество

Нижегородский врач-инфекционист Михаил Животовский умер от коронавируса на 73 году жизни

22 июля 2021 14:02  [195] Общество

Фото: Минздрав Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Известный нижегородский врач, детский-инфекционист, заведующий отделением инфекционной больницы №23 Михаил Викторович Животовский скоропостижно скончался 21 июля. Об этом сообщило министерство здравоохранения Нижегородской области.

Михаил Викторович посвятил медицине 46 лет, и все эти годы он проработал в инфекционной больнице № 23. Более 25 лет он являлся бессменным главным внештатным специалистом по инфекционным болезням у детей Минздрава Нижегородской области.

Отмечается, что Животовский внёс неоценимый вклад в развитие детской инфекционной службы Нижегородской области. На его счету - тысячи спасённых жизней детей и подростков по всей Нижегородской области.

Коллеги отзываются о нём как о прекрасном специалисте, обладающем глубокими знаниями и огромным опытом - тактичном с пациентами, уверенном и спокойном с родителями, мудром и справедливом с сотрудниками вверенного ему отделения.

Михаил Викторович работал с полной отдачей и глубокой преданностью своей профессии. Он воспитал не одно поколение квалифицированных детских инфекционистов, отмечают в Минздраве.

В инфекционной больнице № 23 Автозаводского района НИА "Нижний Новгород" сообщили, что медик скончался от последствий новой коронавирусной инфекции.

Прощание с Михаилом Викторовичем состоится завтра, 23 июля, в 12:00 по адресу: ул. Комсомольская, 44б, в 13:00 в церкви ГКБ №40.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает свои соболезнования семье и близким Михаила Животовского.

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