Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 июля 2021 14:51  [20] Депутаты поддержали передачу Богородскому округу водопровода в деревне Сысоевка
22 июля 2021 14:33  [52] Волонтеры помогают медучреждениям Нижегородской области в борьбе с коронавирусом
22 июля 2021 14:02  [193] Нижегородский врач-инфекционист Михаил Животовский умер от коронавируса на 73 году жизни
22 июля 2021 12:56  [489] Арбузы с нитратами обнаружили в Нижегородской области
22 июля 2021 12:21  [142] Еще 27 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки
22 июля 2021 12:17  [174] Тяжело раненого трёхмесячного детёныша косули спасли от гибели в Павловском районе
22 июля 2021 11:45  [323] Более 676 тысяч человек привились от COVID-19 в Нижегородской области
22 июля 2021 09:14  [354] Почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом развернуто в больницах Нижегородской области
22 июля 2021 08:16  [245] Движение и парковку транспорта на ул. Первая Оранжерейная в Нижнем Новгороде ограничат
21 июля 2021 21:38  [744] Водолазы возводят сцену к 800-летию Нижнего Новгорода на слиянии рек
Общество

Волонтеры помогают медучреждениям Нижегородской области в борьбе с коронавирусом

22 июля 2021 14:33  [52] Общество

Фото: сайт НРО партии

Волонтеры помогают медицинским учреждениям Нижегородской области, куда входят и активисты регионального волонтерского центра "Единой России", в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщатся на сайте НРО партии.

Согласно информации, одним из самых востребованных направлений волонтерской помощи является заполнение регистров, работа на «горячих линиях», развоз лекарств и доставка врачей на дом к пациентам.

К примеру, за поликлиникой №1 Приокского района закреплено более 55 тысяч жителей. Волонтеры помогают сотрудникам учреждения в заполнении документации, также развозят хроническим больным и пожилым людям лекарства на дом.

"Коллектив поликлиники работает с большой перегрузкой. Штатное расписание предполагает работу в плановом режиме, а в таком масштабе как сейчас, порой просто не хватает времени и рабочих рук. Особенно на технической непрофильной работе, которая отнимает много времени. И помощь волонтеров нам очень нужна. Начиная с дежурства у входа в поликлинику с бесконтактным термометром, ответов на звонки в колл-центре, которых поступает огромное количество. И очень важный и объемный фронт работ - занесение данных в российские регистры по заболевшим, вакцинации, результатам ПЦР-тестов. От оперативности заполнения регистров зависит очень многое: назначение лечения, скорейшее выздоровление пациентов, получение вакцин. Борьба с пандемией это общенациональное, общенародное дело, и медикам без помощи трудно справиться. Поэтому мы всегда рады помощи волонтеров", - сообщила главный врач городской поликлиники №1 Приокского района Нижнего Новгорода Ирина Фомина.

Также волонтеры работают на "горячей линии 122" министерства здравоохранения. Для организации рабочих мест операторов в январе этого года региональный волонтерский центр "Единой России" передал медицинскому информационно-аналитическому центру медицинскому информационно-аналитическому центру новую оргтехнику. Сейчас "горячая линия" работает в круглосуточном режиме, здесь принимают обращения, связанные с вопросами здравоохранения, ведется их учет и отработка.

"В центр ежедневно поступает несколько тысяч обращений, связанных с предоставлением медицинских услуг. В пиковый период – с 10 до 12 и с 15 до 18 часов - одномоментных звонков бывает более 100. Конечно, основные вопросы касаются коронавирусной инфекции: как получить QR-код, запись на вакцинацию, или что необходимо делать после возвращения из-за границы и много других вопросов, которые волнуют людей в наше непростое время", - рассказал Николай Кочетов, начальник отдела программирования ГБУЗ НО "Медицинский информационно-аналитический центр" медицинского информационно-аналитического центра.

Волонтер Кристина Максарова работает на "горячей линии" недавно, как только узнала, что здесь необходима помощь сразу откликнулась: "С самого начала пандемии я тоже не раз звонила на "горячую линию". И сейчас, когда я здесь работаю, понимаю, какой огромный непрерывный поток звонков и заявок идет. Люди обращаются по самым разным вопросам, и каждому нужна помощь, к каждому нужен определенный подход. И это действительно сложно, у операторов практически нет ни минуты на отдых. Чтобы мы, новички, могли дать правильный ответ, консультацию, есть специальные памятки, если затрудняюсь с каким-то ответом, мне всегда помогают опытные сотрудники. Рада, что могу быть полезной и нужной", - сказала волонтер.

Кроме того, волонтеры при необходимости продолжают оказывать адресную помощь жителям региона.

Напомним, на базе существующих добровольческих организаций по всей стране сформирован единый волонтерский штаб. В него вошли активисты партии "Единая Россия", ОНФ, движения "Мы – вместе", "Волонтеры победы", "Волонтеры-медики", "Молодой Гвардии Единой России".

"Единая Россия" с самого начала пандемии в 2020 году открыла волонтерские центры в каждом регионе страны. В Нижегородской области центр начал работу 23 марта 2020 года. К нему присоединились более двух тысяч добровольцев, центр объединил различные волонтерские и общественные организации, представителей бизнеса и просто неравнодушных нижегородцев.

В рамках акции "Спасибо врачам" волонтеры передали медицинским работникам десятки тысяч средств индивидуальной защиты, сотни специальных защитных костюмов. Несколько районных больниц региона получили дополнительное оснащение: оргтехнику и мебель. Волонтеры выполняют непрофильную работу в больницах и поликлиниках, дежурят в колл-центрах, помогают медикам с транспортом, развозят лекарства больным на дом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Единая Россия Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph