Волонтеры помогают медучреждениям Нижегородской области в борьбе с коронавирусом Общество

Фото: сайт НРО партии

Волонтеры помогают медицинским учреждениям Нижегородской области, куда входят и активисты регионального волонтерского центра "Единой России", в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщатся на сайте НРО партии.

Согласно информации, одним из самых востребованных направлений волонтерской помощи является заполнение регистров, работа на «горячих линиях», развоз лекарств и доставка врачей на дом к пациентам.

К примеру, за поликлиникой №1 Приокского района закреплено более 55 тысяч жителей. Волонтеры помогают сотрудникам учреждения в заполнении документации, также развозят хроническим больным и пожилым людям лекарства на дом.

"Коллектив поликлиники работает с большой перегрузкой. Штатное расписание предполагает работу в плановом режиме, а в таком масштабе как сейчас, порой просто не хватает времени и рабочих рук. Особенно на технической непрофильной работе, которая отнимает много времени. И помощь волонтеров нам очень нужна. Начиная с дежурства у входа в поликлинику с бесконтактным термометром, ответов на звонки в колл-центре, которых поступает огромное количество. И очень важный и объемный фронт работ - занесение данных в российские регистры по заболевшим, вакцинации, результатам ПЦР-тестов. От оперативности заполнения регистров зависит очень многое: назначение лечения, скорейшее выздоровление пациентов, получение вакцин. Борьба с пандемией это общенациональное, общенародное дело, и медикам без помощи трудно справиться. Поэтому мы всегда рады помощи волонтеров", - сообщила главный врач городской поликлиники №1 Приокского района Нижнего Новгорода Ирина Фомина.

Также волонтеры работают на "горячей линии 122" министерства здравоохранения. Для организации рабочих мест операторов в январе этого года региональный волонтерский центр "Единой России" передал медицинскому информационно-аналитическому центру медицинскому информационно-аналитическому центру новую оргтехнику. Сейчас "горячая линия" работает в круглосуточном режиме, здесь принимают обращения, связанные с вопросами здравоохранения, ведется их учет и отработка.

"В центр ежедневно поступает несколько тысяч обращений, связанных с предоставлением медицинских услуг. В пиковый период – с 10 до 12 и с 15 до 18 часов - одномоментных звонков бывает более 100. Конечно, основные вопросы касаются коронавирусной инфекции: как получить QR-код, запись на вакцинацию, или что необходимо делать после возвращения из-за границы и много других вопросов, которые волнуют людей в наше непростое время", - рассказал Николай Кочетов, начальник отдела программирования ГБУЗ НО "Медицинский информационно-аналитический центр" медицинского информационно-аналитического центра.

Волонтер Кристина Максарова работает на "горячей линии" недавно, как только узнала, что здесь необходима помощь сразу откликнулась: "С самого начала пандемии я тоже не раз звонила на "горячую линию". И сейчас, когда я здесь работаю, понимаю, какой огромный непрерывный поток звонков и заявок идет. Люди обращаются по самым разным вопросам, и каждому нужна помощь, к каждому нужен определенный подход. И это действительно сложно, у операторов практически нет ни минуты на отдых. Чтобы мы, новички, могли дать правильный ответ, консультацию, есть специальные памятки, если затрудняюсь с каким-то ответом, мне всегда помогают опытные сотрудники. Рада, что могу быть полезной и нужной", - сказала волонтер.

Кроме того, волонтеры при необходимости продолжают оказывать адресную помощь жителям региона.

Напомним, на базе существующих добровольческих организаций по всей стране сформирован единый волонтерский штаб. В него вошли активисты партии "Единая Россия", ОНФ, движения "Мы – вместе", "Волонтеры победы", "Волонтеры-медики", "Молодой Гвардии Единой России".

"Единая Россия" с самого начала пандемии в 2020 году открыла волонтерские центры в каждом регионе страны. В Нижегородской области центр начал работу 23 марта 2020 года. К нему присоединились более двух тысяч добровольцев, центр объединил различные волонтерские и общественные организации, представителей бизнеса и просто неравнодушных нижегородцев.

В рамках акции "Спасибо врачам" волонтеры передали медицинским работникам десятки тысяч средств индивидуальной защиты, сотни специальных защитных костюмов. Несколько районных больниц региона получили дополнительное оснащение: оргтехнику и мебель. Волонтеры выполняют непрофильную работу в больницах и поликлиниках, дежурят в колл-центрах, помогают медикам с транспортом, развозят лекарства больным на дом.