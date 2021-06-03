Спортзал с бассейном в Киеве: польза от плавания

Плавание – одно из самых полезных видов спорта. О том, почему стоит записаться в спортзал с бассейном в Киеве, мы подробно расскажем в нашей статье.

Снижение массы тела

Чтобы избавиться от лишних килограммов, совсем не обязательно истязать себя тренировками в зале и диетами. Плавание – это один из самых эффективных и безопасных способов нормализовать вес. Было установлено, что за один час тренировки в воде можно сжечь до 400 ккал, а если плавать в интенсивном темпе, то все 700. Обусловлено это тем, что в работу вовлекаются все группы мышц, а холодная вода заставляет тело отдавать больше энергии.

Снятие стресса

Современные люди сильно подвержены стрессу. Если не избавляться от него, то можно заработать нервный срыв. Самый лучший способ расслабиться, снять усталость после трудового дня и отвлечься от всех проблем – это плавание. Лучше всего для расслабления выбирать бассейн с теплой водой.

Веселое времяпровождение

Плавание может стать хобби. Это действительно прекрасный способ провести свободное время весело и полезно. Особенно круто ходить в бассейн с друзьями или семьей.

Снятие мышечного напряжения

Плавание можно совместить с тренировкой в тренажерном зале. После силовых упражнений мышцы находятся в напряжении. Поэтому большим преимуществам будет опуститься в прохладную воду, чтобы расслабить их. Организм скажет спасибо и наутро не будет крепатуры.

Развитие мышц

Во время плавания работают все мышцы тела. Поэтому через некоторое время можно будет заметить появление рельефа. А чтобы улучшить результат следует записаться по ссылке https://5element.ua/service/trenazherniy-zal/ в лучший тренажерный зал 5 элемент в Киеве на Оболони.

Закаливание

Плавание укрепляет иммунитет. Поэтому, если простуда возникает на постоянной основе, нужно купить абонемент в бассейн. Холодная вода закаляет организм и при этом воспринимается им вполне естественно, а не стрессово, как это бывает при обливании ледяной водой.

Улучшение осанки

Неровная осанка – проблема людей, которые проводят много времени в сидячем положении. Чтобы исправить ее, необходимо на регулярной основе посещать бассейн. Во время плавания активно работают мышцы спины, а позвоночник не испытывает гравитационные нагрузки. Самая подходящая техника для коррекции осанки – это плавание кролем на спине.

Фитнес клуб "5 Элемент"

К выбору фитнес клуба с бассейном нужно подходить максимально ответственно. Важно, чтобы его администрация гарантировала полную безопасность воды.

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В фитнес клубе есть все для комфортной и эффективной тренировки в бассейне. По ее завершению можно воспользоваться комфортабельной раздевалкой с душевыми кабинами, посетить СПА или фитобар.

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