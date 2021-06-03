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Бизнес

Одиннадцать нижегородских предприятий приняли участие в авиационно-космическом салоне "МАКС-2021"

22 июля 2021 15:27  [109] Бизнес

Фото: организаторы мероприятия

Одиннадцать нижегородских предприятий приняли участие в ХV международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2021". Об этом сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области.

По информации профильного ведомства, участниками авиасалона от региона стали АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина", АО "ГЗАС им. А.С. Попова", АО "ФНПЦ "ННИИРТ", НАО "Гидромаш", АО "НПП "Полет", АО "НПО "Правдинский радиозавод", ПАО "АНПП "ТЕМП-АВИА", АО ПКО "Теплообменник", ООО НПП "ПРИМА", ПАО "Русполимет" и ООО НПП "Авиаком".

"МАКС" - значимое событие для мировой авиационной отрасли, и нижегородские предприятия традиционно принимают в нем участие. Выставка даёт возможность установить новые контакты и взаимовыгодное сотрудничество, позволяет представить потенциальным заказчикам информацию о самых передовых научно-технических разработках нижегородских предприятий, наглядно продемонстрировать имеющийся арсенал продукции. С этой точки зрения авиасалон - незаменимая демонстрационная площадка и одновременно реклама наших достижений для специалистов и потенциальных заказчиков", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, в этом году нижегородские предприятия представили на "МАКСе" продукцию специального, а также двойного и гражданского назначения.

"Диверсификация производств на предприятиях оборонно-промышленного комплекса – одна из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Нижегородские компании неплохо справляются с этой задачей - по итогам 2020 года этот показатель составил 28,6% при целевом показателе в 30% к 2025 году", - отметил Глеб Никитин.

На салоне были показаны как серийно выпускаемые изделия, так и оборудование нового поколения. Так, например, Арзамасский приборостроительный завод представил целую линейку своих изделий: системы управления летательными аппаратами, гиромоторы, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Грач", гироскопы, бактерицидные рециркуляторы и т.д.

НПП "Прима" продемонстрировало комплекс средств связи КСС-17Б для новейшего вертолёта Ми-171А3, а также полный спектр серийно выпускаемого и перспективного радиосвязного оборудования для авиационной техники, включая радиостанции различных диапазонов, самолетные переговорные устройства и т.д.

Также среди новинок выставки - одна из последних разработок компании "Авиаком" - аппаратный комплекс, предназначенный для проектирования и натурно-модельных испытаний широкополосных систем радиосвязи, радиолокации и навигации высокоскоростных объектов и блоки навигационных приемников БНП4 и радиодальномер ДМЕ1, являющиеся современными решениями в области радионавигации и не уступающие по своим техническим характеристикам продукции, выпускаемой мировыми лидерами авиационно-космической отрасли.

"Нижегородские предприятия активно использовали площадку МАКСа для проведения различных деловых встреч и переговоров. В ходе выставки заключались контракты, подписывались меморандумы и обсуждались перспективы будущего сотрудничества. О конкретных результатах участия нижегородских предприятий в форуме говорить пока рано, поскольку проработка и заключение части договоров не укладываются в сроки проведения форума. Однозначно можно сказать, что продукция предприятий ОПК региона пользуется спросом как на российском, так и на мировом рынке", - резюмировал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

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Теги:
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