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Юрий Борисов и Глеб Никитин посетили Горьковский автозавод

22 июля 2021 17:16  [72] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 22 июля посетили Горьковский автозавод.

Вице-премьер и глава региона осмотрели производственные площадки ГАЗа, в том числе современные сварочные и окрасочные линии, которые были построены в последние годы на предприятии для выпуска техники нового поколения. Сегодня автоматизация на ключевых участках предприятия достигает 85%, на всех этапах производства действует система качества, соответствующая мировым стандартам. С 2011 года в модернизацию оборудования и обновление модельного ряда только на нижегородской площадке "Группы ГАЗ" компания инвестировала свыше 55 млрд рублей.

Также в ходе визита вице-премьер и губернатор проверили готовность предприятия к выполнению госзаказа на поставку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов в рамках федеральной программы обновления парка машин образовательных и медицинских учреждений.

Юрий Борисов и Глеб Никитин осмотрели модельный ряд коммерческих автомобилей и автобусов производства "Группы ГАЗ", которые обеспечивают обновление парков образовательных и медицинских учреждений, транспортных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, малого и среднего бизнеса, различных отраслей экономики России и поставляются в 50 стран мира.

"Масштабное обновление парка школьных автобусов нашло отражение в перечне поручений по итогам послания Президента Федеральному собранию. Ранее принимались важные решения по обновлению автопарков медицинских учреждений. Сегодня с Юрием Борисовым оценили готовность предприятия к выполнению госзаказа. Благодаря решению руководства страны школы и больницы получат новый транспорт, а наши автопредприятия - необходимую загрузку", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию анонсировал масштабную программу обновления машин скорой помощи. "В ближайшие три года дополнительно направим пять тысяч новых скорых в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города страны, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи", — сказал глава государства.

Как сообщалось ранее, с предложением о продлении программы выступила партия "Единая Россия". Перспективы возобновления федеральной программы централизованной закупки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов обсуждались на встрече секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрея Турчака и губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения партии Глеба Никитина 16 апреля 2021 года во время визита на Горьковский автомобильный завод. Андрей Турчак отметил, что программа закупки машин скорой помощи и школьных автобусов всегда была в фокусе внимания партии "Единая Россия".

"Реализация этой программы позволила обеспечить регионы транспортом, дала толчок развитию сельских территорий. Из-за пандемии многие автомобили скорой помощи сильно износились и требуют обновления. Регионы испытывают дополнительную потребность в таком транспорте. Партия "Единая Россия" обязательно поддержит предложение о запуске программы по закупке карет скорой помощи и школьных автобусов в 2021 году", - подчеркнул Андрей Турчак.

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Теги:
Группа ГАЗ Правительство Нижегородской области Правительство РФ
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