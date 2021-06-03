Почти 5 млн рублей выделят на ликвидацию стихийных свалок ТБО на Автозаводе Общество

Почти 5 млн рублей выделят на ликвидацию стихийных свалок ТБО в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

Из городского бюджета будет выделено 4,6 млн рублей, которые планируется потратить на вывоз почти 8 тысяч куб.метров мусора.

Несанкционированные свалки будут ликвидированы в Шуваловском проезде, в районе улиц Лесная, Героя Васильева, Новополевая, Южное шоссе, Баженова, Монастырка, Мончегорская, Космическая, Вновьпроектная, Объединения, Заслонова, в овраге между ул. Фучика д. 100 и гаражно-строительным кооперативом.

Стоит отметить, что администрация Автозаводского района призывает нижегородцев, которые стали свидетелями сброса мусора в несанкционированных местах обращаться по тел.: 295-26-26, или на электронный адрес: zhaloba@avt.admgor.nnov.ru с приложением фото или видео.