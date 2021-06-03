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Общество

Стелу на въезде в Нижний Новгород со стороны Богородска отремонтируют через две недели

22 июля 2021 17:55  [44] Общество

Стелу на въезде в Нижний Новгород со стороны Богородска отремонтируют через две недели. Об этом сообщил глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ремонт декоративной стелы "Нижний Новгород" проводится в рамках 800-летия города. На ее обновление выделено 650 тысяч рублей.

Как отметил Михаил Шатилов, до конца июля восстановят буквы "Нижний Новгород", которые будут устойчивы к коррозии и окрашены в красный цвет. А уже в августе объект полностью преобразится.

В рамках ремонта конструкции стелы было очищено от грязи и пыли, а также покрашено в светло-серый цвет ее основание, заменена кирпичная кладка, которая потускнев, приобретет исторический вид.

Кроме того, изменения коснутся герба Нижнего Новгорода, который изображен на стеле: герб станет серым, а олень – красным.

Напомним, что ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что шесть межрайонных и четыре въездные стелы отремонтируют в Нижнем Новгороде к предстоящему юбилею.

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Теги:
800-летие Приокский район Ремонтные работы
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