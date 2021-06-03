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Культура и отдых

Мемориальную доску режиссеру Алексею Балабанову установили в Нижнем Новгороде

23 июля 2021 09:34  [241] Культура и отдых

Мемориальную доску режиссеру Алексею Балабанову установили в Нижнем Новгороде сообщает пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) им. Н.А. Добролюбова.

Памятная доска установлена на здании вуза, в котором режиссер учился с 1976 по 1981 годы. Мероприятие прошло в рамках V юбилейного фестиваля нового российского кино Горький fest, который в эти дни проходит в Нижнем Новгороде.

Идея установки памятной доски появилась год назад у руководства университета и при поддержке организаторов фестиваля Горький fest.

По словам ректора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанны Никоновой, открытие памятной доски известному выпускнику Горьковского иняза имеет "многогранное значение". "Сегодняшнее событие позиционирует Нижний Новгород в год его юбилея как киностолицу Поволжья, напоминает, сколько замечательных картин было снято в Нижнем Новгороде и его окрестностях, включая и фильм Алексея Балабанова", - отметила ректор вуза.

Организатор и генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева отметила, что наследие фестиваля Горький fest, в том числе мемориал в память об Алексее Балабанове, вносит вклад в популяризацию нашего кинематографа. "Несмотря на то, что Горький fest – фестиваль нового кино, для нас важно, чтобы зрители смотрели не только новое кино, но и помнили культовых режиссеров, на которых росли мы сами и станут расти будущие поколения", - сказала Оксана Михеева.

"Нам кажется, нужно жить и гореть так, как это делал Алексей. Наверное, молодые кинематографисты должны равняться на этого человека и понимать, что это один из ярчайших представителей, да и, по сути, родоначальник нового российского кинематографа. На его фильмах мы росли, на его идеи равнялись и понимали больше об этой жизни. Поэтому память об этом кинематографисте должна остаться и должна быть увековечена", - подчеркнул президент фестиваля "Горький Fest" Михаил Пореченков.

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Теги:
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