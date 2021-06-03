Нижегородские школы 1 сентября откроются в штатном режиме Общество

Школы Нижегородской области 1 сентября откроются в штатном режиме, сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве образования региона.

При этом, как отметил собеседник агентства, торжественные линейки 1 сентября будут проведены очно, только при условии, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не ухудшится до критического уровня. Торжественные линейки по случаю начала учебного года пройдут с соблюдением социальной дистанции и других требований Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что по прогнозам все с 1 сентября 2021 года все образовательные организации региона должны открыться в штатном режиме при соблюдении СанЭпид требований в условиях профилактики и предотвращения распространения СOVID-19.

Напомним, что согласно требованиям, допуск в образовательные учреждения будет осуществляться по результатам термометрии, в зданиях будет организовано проветривание, дезинфекция и влажная уборка с применением дезинфекторов.