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Обзор новой FIFA 21 Mobile

23 июля 2021 11:37  [91]

Для фанатов футбола появилась уникальная возможность поиграть за любимые клубы на своем смартфоне. Недавно вышла новая Фифа Мобайл 21, которая доступна на Android. Это новый футбольный симулятор, в котором можно играть за реальные клубы, забивать голы и удивлять зрителей своей игрой на поле.

Данная игра не была разработана специально для смартфонов, тем не менее поражает своей визуализацией, качественной графикой. Футболистам добавили новые анимированные движения, что дает возможность приравнять игру к реалистическому футболу. Полностью был переработан свет, освещение, тени и многое другое. Поэтому даже трудно сказать, что это игра для смартфонов.

Разработчики улучшили искусственный интеллект, тем самым игрокам теперь будет намного интересней играть и выигрывать. Чтобы забить гол, нужно приложить много усилий и спланировать стратегическую атаку.

Некоторые игроки считают, что игру улучшили только визуально, но это заблуждение. Разберем основные моменты переработки игры и добавления новых режимов:

  • Был добавлен новый инвет – битва составов. Разработчики пересмотрели прокачку футболистов и убрали карточки фитнеса.
  • В оффлайн режиме можно запустить режим карьеры. Игроку будут доступны новые функции по управлению футбольным клубом. Игрок сможет брать футболистов аренду, если нет деньги на полноценную покупку.
  • Разработчики улучшили режим наблюдения, чтобы игроки могли комфортно наблюдать за моментами.
  • Находкой для многих игроков стала функция суперускорения, с помощью которой игрок может прокидывать мяч между защитниками, продолжая свой путь на футбольном поле к воротам противника.

Игроки также получат следующее возможности:

  1. Играть с друзьями матчи 11 на 11.
  2. Создавать собственную команду. В команде будут футболисты из первой лиги, серии А и так далее. Игроку дается возможность тренировать футболистов, чтобы в дальнейшем они смогли стать звездами на футбольном поле.
  3. Новый режим VS Атака. С каждым матчем вы будете получать новые награды, а в дальнейшем пройти полноценную квалификацию на турниры.

Поэтому любителям футбола стоит скачать данную игру. Игра доступна на андроидах и айфонах. Безусловно, во многом вас ждет та самая «ФИФА», полюбившаяся фанатам футбола многие годы назад. Это современный, не отстающий от немногочисленных конкурентов спортивный симулятор.



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