Обзор новой FIFA 21 Mobile

Для фанатов футбола появилась уникальная возможность поиграть за любимые клубы на своем смартфоне. Недавно вышла новая Фифа Мобайл 21, которая доступна на Android. Это новый футбольный симулятор, в котором можно играть за реальные клубы, забивать голы и удивлять зрителей своей игрой на поле.
Данная игра не была разработана специально для смартфонов, тем не менее поражает своей визуализацией, качественной графикой. Футболистам добавили новые анимированные движения, что дает возможность приравнять игру к реалистическому футболу. Полностью был переработан свет, освещение, тени и многое другое. Поэтому даже трудно сказать, что это игра для смартфонов.
Разработчики улучшили искусственный интеллект, тем самым игрокам теперь будет намного интересней играть и выигрывать. Чтобы забить гол, нужно приложить много усилий и спланировать стратегическую атаку.
Некоторые игроки считают, что игру улучшили только визуально, но это заблуждение. Разберем основные моменты переработки игры и добавления новых режимов:
Игроки также получат следующее возможности:
Поэтому любителям футбола стоит скачать данную игру. Игра доступна на андроидах и айфонах. Безусловно, во многом вас ждет та самая «ФИФА», полюбившаяся фанатам футбола многие годы назад. Это современный, не отстающий от немногочисленных конкурентов спортивный симулятор.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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