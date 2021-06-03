Тело мужчины обнаружено на пепелище жилого дома на Бору Происшествия

Тело мужчины обнаружено на пепелище жилого дома в деревне Завражное г.о.Бор Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило 23 июля в 02:07. В 03.50 пожар ликвидирован на площади 48 кв.м.

На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1966 г.р.

Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.