Куда сходить в Питере летом

Лето – это прекрасная пора для прогулки по крышам. Отличная погода будто выгоняет из дома. Но куда можно сходить в Санкт-Петербурге в этот прекрасный период?
Самым популярным в этом направлении является крыша на Лиговском проспекте. Компания PanoramicRoof уже много лет организовывает там различные прогулки. Главной достопримечательностью здания является башня, с которой в военные годы осуществлялось наблюдение за летающими объектами. Всего таких в Петербурге 180.
Ещё один интересный вариант предлагает сайт: прогулки по крышам с Лехой. Компания даёт возможность каждому прогуляться по крышам зданий, которые были построены в Санкт-Петербурге ещё до революции. С них открывается прекрасный вид на главные архитектурные достопримечательности города. А ещё одна приятная особенность маршрута – закольцованность. Вы спуститесь там же, где и поднимались.
Куда же летом без воды. Вот топ-5 прогулочных зон у воды:
Крестовский остров был построен специально к чемпионату мира по футболу. Его создавали с нуля, сначала снесли здания, а потом облагородили пространство, посадили деревья и поставили лавочки для взрослых и детей.
Севкабель Порт – это место, популярное не только летом, но и зимой. А причиной стал каток, который открыт здесь в холодное время года. Летом же Порт выступает площадкой для фестивалей и городских мероприятий.
В 2019 году участок возле реки Кароповки решили превратить в общественное пространство. Для этого установили лавочки и обновили освещение, сделав это место прекрасным вариантом для отдыха.
В парке 300-летия Санкт-Петербурга расположен километровый пляж. Здесь можно не только почувствовать близость моря, но и просто полежать на песке.
А Набережная Лейтенанта Шмидта – это вариант для тех, кто хочет погулять по центру города. Это место наполнено достопримечательностями: от ледокола "Красин" до церкви Пресвятой Богородицы.
А ещё летом просто прекрасно проводить время в красивых парках. В топ-5 таких мест входят:
Екатерининский дворец привлекает к себе любителей достопримечательностей. Там находится и знаменитая янтарная комната, которую многие советуют посмотреть.
Александровский парк – это место, где природа и архитектурные достопримечательности гармонично сочетаются друг с другом. Он прекрасен не только летом, но и осенью.
В Зеленогорском парке созданы все условия для комфортного отдыха. Здесь есть и "зелёные зоны", и фонтаны, и архитектурные достопримечательности. А после этого можно спокойно отдохнуть в каком-нибудь кафе.
Дубки – это место, которое в первую очередь ценят за природу. Поэтому он и прекрасен в любое время года. Там же есть и специальные развлечения для детей.
А парк Петергофа – это место, которые вы точно захотите посетить несколько раз. Там есть и большая территория для прогулок, им много музеев. За один раз осмотреть всё физически невозможно.
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