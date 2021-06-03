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Куда сходить в Питере летом

23 июля 2021 13:38  [39]

Лето – это прекрасная пора для прогулки по крышам. Отличная погода будто выгоняет из дома. Но куда можно сходить в Санкт-Петербурге в этот прекрасный период?

По крышам Питера: экскурсии

Самым популярным в этом направлении является крыша на Лиговском проспекте. Компания PanoramicRoof уже много лет организовывает там различные прогулки. Главной достопримечательностью здания является башня, с которой в военные годы осуществлялось наблюдение за летающими объектами. Всего таких в Петербурге 180.

Ещё один интересный вариант предлагает сайт: прогулки по крышам с Лехой. Компания даёт возможность каждому прогуляться по крышам зданий, которые были построены в Санкт-Петербурге ещё до революции. С них открывается прекрасный вид на главные архитектурные достопримечательности города. А ещё одна приятная особенность маршрута – закольцованность. Вы спуститесь там же, где и поднимались.

К воде

Куда же летом без воды. Вот топ-5 прогулочных зон у воды:

  • Крестовский остров;
  • Севкабель Порт;
  • Набережная реки Карповки;
  • Парк 300-летия Санкт Петербурга;
  • Набережная Лейтенанта Шмидта.

Крестовский остров был построен специально к чемпионату мира по футболу. Его создавали с нуля, сначала снесли здания, а потом облагородили пространство, посадили деревья и поставили лавочки для взрослых и детей.

Севкабель Порт – это место, популярное не только летом, но и зимой. А причиной стал каток, который открыт здесь в холодное время года. Летом же Порт выступает площадкой для фестивалей и городских мероприятий.

В 2019 году участок возле реки Кароповки решили превратить в общественное пространство. Для этого установили лавочки и обновили освещение, сделав это место прекрасным вариантом для отдыха.

В парке 300-летия Санкт-Петербурга расположен километровый пляж. Здесь можно не только почувствовать близость моря, но и просто полежать на песке.

А Набережная Лейтенанта Шмидта – это вариант для тех, кто хочет погулять по центру города. Это место наполнено достопримечательностями: от ледокола "Красин" до церкви Пресвятой Богородицы.

В парки

А ещё летом просто прекрасно проводить время в красивых парках. В топ-5 таких мест входят:

  • Екатерининский дворец;
  • Александровский парк;
  • Зеленогорский парк культуры и отдыха;
  • Парк "Дубки";
  • Парки Петергофа.

    • Екатерининский дворец привлекает к себе любителей достопримечательностей. Там находится и знаменитая янтарная комната, которую многие советуют посмотреть.

    Александровский парк – это место, где природа и архитектурные достопримечательности гармонично сочетаются друг с другом. Он прекрасен не только летом, но и осенью.

    В Зеленогорском парке созданы все условия для комфортного отдыха. Здесь есть и "зелёные зоны", и фонтаны, и архитектурные достопримечательности. А после этого можно спокойно отдохнуть в каком-нибудь кафе.

    Дубки – это место, которое в первую очередь ценят за природу. Поэтому он и прекрасен в любое время года. Там же есть и специальные развлечения для детей.

    А парк Петергофа – это место, которые вы точно захотите посетить несколько раз. Там есть и большая территория для прогулок, им много музеев. За один раз осмотреть всё физически невозможно.

    Советы и рекомендации

    • Берите с собой еду. Где-то просто слишком дорогие цены в кафе, а где-то будет не хватать мест общественного питания. Бутерброд под рукой точно лишним не будет.
    • Больше ходите пешком. Многие достопримечательности находятся близко друг с другом. Если вы пойдёте пешком, то и город лучше узнаете, и сэкономите своё время.
    • Ходите рано утром. Днём погода слишком жаркая, есть даже риск получить тепловой удар. Вечером ситуация лучше, но в парках много народу. А с утра и солнце не так жарит, и люди ещё спят.
    • Не забывайте про насекомых. Лето – пора комаров. И желательно иметь под рукой средства защиты, чтобы вечерняя прогулка не превратилась в пытку.

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