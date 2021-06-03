Куда сходить в Питере летом

Лето – это прекрасная пора для прогулки по крышам. Отличная погода будто выгоняет из дома. Но куда можно сходить в Санкт-Петербурге в этот прекрасный период?

По крышам Питера: экскурсии

Самым популярным в этом направлении является крыша на Лиговском проспекте. Компания PanoramicRoof уже много лет организовывает там различные прогулки. Главной достопримечательностью здания является башня, с которой в военные годы осуществлялось наблюдение за летающими объектами. Всего таких в Петербурге 180.

Ещё один интересный вариант предлагает сайт: прогулки по крышам с Лехой. Компания даёт возможность каждому прогуляться по крышам зданий, которые были построены в Санкт-Петербурге ещё до революции. С них открывается прекрасный вид на главные архитектурные достопримечательности города. А ещё одна приятная особенность маршрута – закольцованность. Вы спуститесь там же, где и поднимались.

К воде

Куда же летом без воды. Вот топ-5 прогулочных зон у воды:

Крестовский остров;

Севкабель Порт;

Набережная реки Карповки;

Парк 300-летия Санкт Петербурга;

Набережная Лейтенанта Шмидта.

Крестовский остров был построен специально к чемпионату мира по футболу. Его создавали с нуля, сначала снесли здания, а потом облагородили пространство, посадили деревья и поставили лавочки для взрослых и детей.

Севкабель Порт – это место, популярное не только летом, но и зимой. А причиной стал каток, который открыт здесь в холодное время года. Летом же Порт выступает площадкой для фестивалей и городских мероприятий.

В 2019 году участок возле реки Кароповки решили превратить в общественное пространство. Для этого установили лавочки и обновили освещение, сделав это место прекрасным вариантом для отдыха.

В парке 300-летия Санкт-Петербурга расположен километровый пляж. Здесь можно не только почувствовать близость моря, но и просто полежать на песке.

А Набережная Лейтенанта Шмидта – это вариант для тех, кто хочет погулять по центру города. Это место наполнено достопримечательностями: от ледокола "Красин" до церкви Пресвятой Богородицы.

В парки

А ещё летом просто прекрасно проводить время в красивых парках. В топ-5 таких мест входят: