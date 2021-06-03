Глеб Никитин поздравляет жителей региона с Днем торговли Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет жителей региона с Днем торговли. Текст поздравления распространила пресс-служба регионального правительства.

"Уважаемые работники торговли! Дорогие ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля - одна из ключевых отраслей нашей экономики. В этой сфере в регионе работают десятки тысяч людей, ежедневно обеспечивая всех нас необходимыми товарами и услугами. Иногда может показаться, что дело это несложное. Но думать так - большая ошибка. Огромного труда стоит грамотно выстроить все процессы как в большой сети, так и в маленьком магазине. От этого напрямую зависят цены и доступность продуктов для покупателей. Особые коррективы в сферу торговли внесла пандемия, когда пришлось адаптироваться к новым условиям и при этом ни на день не прекращать работу.

Искренняя благодарность тем сотрудникам торговли, кто обеспечивает необходимыми товарами жителей небольших и труднодоступных населенных пунктов. Для людей "магазины на колёсах" становится не просто местом, где можно что-то купить, но и пообщаться. Развитию торговли в таких форматах будем уделять особое внимание и оказывать поддержку.

Крайне важна роль торговли и для региональной промышленности, в особенности, пищевой. Всегда приятно, когда на прилавках видишь продукцию нижегородских компаний. Все больше предприятий подтверждает качество своей продукции, получая соответствующие знаки и сертификаты. Это, безусловно, повод для гордости!

В профессиональный праздник желаю, чтобы вам всегда удавалось находить общий язык с покупателями. Пусть вы и ваши близкие всегда будут здоровы!" – сказал в заключение глава нижегородского региона.