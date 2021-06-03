Глеб Никитин поздравляет нижегородцев с Днем военно-морского флота Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет жителей региона с Днем ВМФ. Текст поздравления распространила пресс-служба нижегородского правительства.

"Уважаемые военнослужащие ВМФ России! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с Днем военно-морского флота!

Для Нижегородской области и Нижнего Новгорода этот праздник имеет особое значение. Развитие города и региона столетиями было связано с водными путями. Главным залогом успешного использования водных артерий испокон веков являлась их безопасность. Это формировало особый, «волжский» характер. Здесь жили смелые люди, готовые открывать для себя новое. Именно с Волги началось рождение России как великой морской державы. Мы дорожим свидетельствами, связанными с пребыванием в нашем городе Петра Великого, чтим память судостроителей, живших и работавших в Нижегородской области. Недаром одним из символов города является "Катер-герой" установленный у подножия Чкаловской лестницы.

В этот праздник особые слова благодарности - нашим ветеранам. Тем, кто, рискуя жизнью, защищал Родину на водных просторах. В этой профессии немало романтики, но еще больше - каждодневного сложнейшего труда, требующего огромного профессионализма. При этом ничто так не сплачивает людей, как работа в команде. Вы знаете цену настоящей дружбе и передаете эти традиции новым поколениям.

Никогда не забудем мы и подвиг тружеников тыла, трудившихся для укрепления обороноспособности родной страны. Горьковская область сыграла колоссальную роль в становлении и развитии флота СССР. Особой страницей в этой летописи, конечно же, является победа в Великой Отечественной войне.

В этот праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть на берегу вас всегда ждут близкие и любимые люди!", - отметил в заключительной части поздравления Глеб Никитин.