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Общество

Мост у Никольской башни Нижегородского кремля отремонтировали к 800-летию Нижнего Новгорода

23 июля 2021 14:47  [75] Общество

Пешеходный мост над Зеленским съездом у Никольской башни Нижегородского кремля отремонтировали к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального правительства.

До ремонтных работ асфальтовое покрытие моста было изношено на 80%, железное ограждение и лестничные пролеты были утрачены на 30%.

Стоит отметить, что данный мост - важный туристический маршрут, который соединяет центральную пешеходную улицу Большую Покровку, воссозданный храм-часовню в честь святителя и чудотворца Николая и Нижегородский кремль у Никольской башни.

В ходе ремонта были очищены конструкции моста от старой краски, заменены все ржавые и разрушенные детали перил и ступеней, отремонтированы балки и несущие элементы, мост вновь заасфальтирован, а бетонные основания и ограждения покрашены.

Часть работ по ремонту моста проводилась в ночное время, чтобы не мешать автомобильному движению по Зеленскому съезду.

Кроме того, в рамках энергосервисного контракта администрацией Нижнего Новгорода на мосту установлена архитектурная подсветка.

В настоящее время мост открыт для пешеходов.

СПРАВКА:
Никольская башня в давние времена служила важным опорным пунктом в обороне крепости. Будучи проездной башней, она имела ворота с защитной решеткой и подъёмный мост через ров, наполненный водой. В 1785-1790 гг. в рамках «величайшей починки» амбразуры Никольской башни сменили обычные прямоугольные проёмы, зубцы были наполовину сняты. В середине XIX века был проложен Зеленский съезд с Благовещенской площади к берегу Волги. К 1959 году реставраторы восстановили шатровую крышу башни, увенчав её караульной вышкой. В 1982 году через Зеленский съезд, проложенный по дну бывшего рва, был построен железобетонный мост. В 2002 году его дополнили соединительным мостиком и вновь открыли проездные ворота.

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Теги:
Благоустройство Кремль Мост
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