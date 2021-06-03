Книжные выходные пройдут в Нижнем Новгороде 24-25 июля, в рамках книжной ярмарки, которая путешествует по России.
На ярмарке можно будет найти редкие экземпляры книг, пообщаться с издателями и пополнить свою библитеку.
Стоит отметить, что в рамках книжной ярмарки будет утроена гаражная распродажа. Издательство МИФ предоставит книги, как для самой ярмарки, так и для распродажи. На ярмарке будет представлено более 300 наименований книг по цене 200-900 рублей. Среди которых книги по личной эффективности, развитию мышления, soft skills, маркетингу, технологиям, переговорам, Agile, путешествиям, психологии, отношениям, изучению языков, организации пространства, рисованию, искусству, а также игры, комиксы и детские книги.
Книги распродажи — это новые экземпляры с ценниками или наклейками книжных магазинов, изданные до 2021 года. Среди них можно найти редкие экземпляры, которых давно нигде нет.
Мероприятие проводится согласно требованиям Роспортребнадзора. На площадке будут маски, перчатки и санитайзеры, а также контроль за количеством людей в зале.
Книжная ярмарка состоится по адресу: Нижний Новгород, ул. Зеленский Съезд, 4 (пространство "FORSELF") в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00.
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