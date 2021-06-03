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Экономика

Индекс промпроизводства в Нижегородской области за первое полугодие превысил 114%

23 июля 2021 17:23  [89] Экономика

Индекс промышленного производства составил 114,5% с января по июнь 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Индекс по обрабатывающим производствам составил 114%.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, тенденция увеличения объемов промышленного производства, которая наблюдалась в первые месяцы 2021 года, сохраняется – мы видим стабильный рост по подавляющему большинству направлений, по некоторым – очень существенный.
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Наибольшую положительную динамику показывают производители электрооборудования (+42,9%), электроники (+38,4%), автомобилей и прицепов (+35,5%), кожаных (+ 26,4%) и текстильных (+26,5%) изделий, бумаги (+23%).

Также губернатор подчеркнул, что одновременно с увеличением объемов промышленного производства растут объемы экспорта. По итогам января-мая 2021 года, внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,52 млрд долларов.

Напомним, что 21 июля 2021 года Глеб Никитин принял участие в общем собрании Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП). Темой собрания стали итоги работы промышленности Нижегородской области в первом полугодии 2021 года. В ходе мероприятия были вручены юбилейные медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода" представителям промышленных предприятий, общественных объединений, образовательных организаций.

Глава региона напомнил, что в 2020 году благодаря совместным действиям правительства, Роспотребнадзора и промышленников удалось избежать приостановки деятельности предприятий.

Как сообщалось ранее, в 2020 году нижегородские предприятия по различным программам поддержки Минпромторга РФ привлекли более 27 млрд рублей. Это средства на возмещение части затрат по кредитам и лизинговым договорам, а также субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, высокопроизводительные вычисления, содержание рабочих мест и поддержку народных художественных промыслов.

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Теги:
Глеб Никитин Производство Промышленность
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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