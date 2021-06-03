Еще три новых общественных пространства открылись в Нижнем Новгороде Общество

Еще три новых общественных пространства, благоустроенные по нацпроекту "Жилье и городская среда", открылись в Нижнем Новгороде. Два в Советском районе города, одно – в Московском, сообщает пресс-служба администрации города.

На сегодняшний день в Советском районе открыты уже три территории, благоустроенные по федеральной программе ФКГС.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что в целом в Нижнем Новгороде из 36 общественных пространств, благоустраиваемых в этом году, 12 уже сданы. Он напомнил, что в прошлом году к этому моменту не было сдано ни одного общественного пространства, отметив при этом, что такие темпы необходимо поддерживать.

В Советском районе открылся сквер на пересечении улиц Нартова и Бекетова, в котором находится стела участникам войны и труженикам тыла. Этот сквер – и проходная зона, и зона отдыха. Сейчас здесь появились новые дорожки из брусчатки контрастных цветов, лавочки и озеленение.

Глава администрации Советского района Сергей Колотов отметил, что с собственниками помещений, которые находятся рядом со сквером, была проведена работа, и в настоящее время уже разрабатывается единая концепция вывесок. Кроме того, ведется работа по приведению фасадов зданий в надлежащее состояние.

В пяти минутах ходьбы от этой территории – на ул. Бекетова, 38 – открылось большое пространство для досуга на любой вкус. На территории сквера установлены столы для игры в шахматы, лавочки, обустроены детские площадки и площадка для выгула собак. Кроме того, в сквере установили новые опоры уличного освещения, оборудовали новые дорожки и уложили травмобезопасное покрытие на детских площадках из щепы.

В Московском районе сквер на ул. Куйбышева стал вторым пространством, которое открылось в районе после благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда". Отремонтировали и прилегающую придомовую территорию. Там появилась новая дорожно-тропиночная сеть из брусчатки, два детских игровых комплекса, площадка для воркаута и площадка для стрит-бола.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств по нацпроекту "Жильё и городская среда", высадка деревьев и цветов, ремонт фасадов и дорог, установка лавочек и воркаутов. "Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и светлый город", – сказал мэр.