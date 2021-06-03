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Общество

Лесопожарная станция открылась в Ковернинском районе

23 июля 2021 18:05  [57] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Ковернинском районе 23 июля состоялось торжественное открытие модернизированной лесопожарной станции III типа. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

На мероприятии присутствовали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, министр лесного хозяйства региона Роман Воробьев, депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, глава местного самоуправления Ковернинского муниципального района Олег Шмелев и другие почетные гости.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, присутствующий на церемонии, отметил, что в условиях аномально жаркой погоды обстановка с лесными пожарами находится на особом контроле регионального правительства, поэтому модернизация Ковернинской лесопожарной станции – очень важное событие для всего региона. В её зону ответственности входит территория Сокольского, Городецкого, Балахнинского, Краснобаковского и Варнавинского лесничеств.

Он отметил, что модернизация лесопожарной станции была выполнена в рамках нацпроекта "Экология", а также за счет дополнительного финансирования из областного бюджета в рамках госпрограммы "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области", общий объем финансирования составил более 41 млн рублей.

"Северные районы, в том числе Ковернинский, по праву считаются лесным краем - площадь лесных земель составляет порядка 70%. Заготовкой и переработкой древесины здесь эффективно занимается большинство предприятий: сельскохозяйственные, строительные, торговые. Так же эффективно должна быть выстроена и работа по профилактике пожаротушения – все мы помним пожары 2010 года. Теперь в случае необходимости пожарные подразделения после вызова смогут прибывать на пожар значительно быстрее. Надеюсь, что служба личного состава здесь будет проходить в безопасных и комфортных условиях, а борьба с огнем будет максимально эффективной и быстрой", - отметит депутат Государственной думы РФ Артём Кавинов, который также присутствовал на мероприятии.

Директор ГАУ НО "Нижегородский лесопожарный центр" Андрей Хрулёв рассказал, что теперь Ковернинская лесопожарная станция укомплектована 12 единицами современной специализированной техники и оборудования, в том числе бульдозером для создания заградительных полос при тушении лесных пожаров, тягачом марки КамАЗ для доставки тяжёлой специализированной техники, пятью пожарными автомобилями на базе ГАЗ, тремя тракторами, двумя лесопатрульными автомобилями на базе УАЗ.

В министерстве дополнили, что также в день открытия лесопожарной станции в Ковернинском районе территориальным подразделениям Минлесхоза передано 35 квадрокоптеров, 17 лесопатрульных автомобилей УАЗ, 11 тракторов "Беларус", семь пожарных автоцистерн, а также тягач КамАЗ, бульдозер, вездеход и лесохозяйственный инвентарь.

В настоящее время на территории Нижегородской области функционируют 42 лесопожарные станции. В арсенале нижегородских лесхозов - 396 единиц лесопожарной техники и 2 975 единиц оборудования.

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Теги:
Ковернинский район Лесное хозяйство
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