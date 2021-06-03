Меры для снижения цен на "борщевой" набор разрабатывают в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области создана рабочая группа при Президиуме регионального политсовета "Единой России" по контролю за ценами на социально значимые продовольственные товары. Ее возглавил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин. В нее вошли представители правительства, депутатского корпуса и сельскохозяйственных предприятий региона. Об этом сообщается на сайте НРО партии.

В ходе первого заседания рабочей группы заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, отметил, что повышение цен касается большого количества жителей, поэтому необходимо оперативно реагировать и принимать все необходимые меры.

"С одной стороны, мы понимаем, что рост цен связан с сезонностью: прошлогодний урожай подходит к концу, а новый только предстоит собрать. Но с другой – вопрос урегулирования цен касается – и производителей, и поставщиков, и торговые сети. Наценка на обозначенную категорию товаров идет минимальная", - подчеркнул Андрей Саносян.

Нижегородская область обеспечивает себя овощами из «борщевого» набора примерно на 66%. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов.

"Наши овощи заканчиваются в апреле. Дальше в область поступают овощи из других регионов или стран. И тут повышение цены дает участие посредников и серьезные логистические затраты. Уже через две недели у нас стартует основная уборка урожая. Для того, чтобы полностью обеспечивать свой регион овощами, нам необходимо увеличивать посевные площади и хранилища. Это вопросы на перспективу, и мы над ними работает. Уверен, что тут нам поможет господдержка в рамках различных программ", - сказал Николай Денисов.

Одно из предложений регионального отделения "Единой России" – проработка вопроса создания и открытия в Нижегородской области новых ярмарок.

Андрей Саносян дал поручение министерству промышленности, торговли и предпринимательства и министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов проработать вопрос организации ярмарок, участия в них небольших фермерских хозяйств и частных лиц, а также представителей других регионов, у которых уже идет сбор урожая.

"Еще один вариант снижения цены на овощи до появления больших поставок нового урожая – это проведение акций на определенные товары в августе. Будем прорабатывать эту возможность с торговыми сетями", - заявил заместитель губернатора.

Как сообщил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев, по официальным данным, сейчас уже фиксируется серьезное падение цен.

"Например, морковь снизалась в цене уже на 30 рублей, свекла – на 18 рублей, лук – на 2 рубля. Это речь идет о поставщиках из южных регионов России. Что касается нижегородских производителей, то цены за последние годы сильно не менялись. Но мы видим, как растет стоимость удобрений, свои отпечатки накладывает пандемия, а импорт полностью зависит от курса рубля. Все вместе и дало такой результат по скачку цен", - отметил депутат.

"Мы сейчас соберем все предложения по снижению цен на «борщевой» набор, томаты и огурцы, учтем все возможные варианты для этого. Мы постарались включить в рабочую группу всех игроков рынка, чтобы подход к решению проблемы был комплексным. И еще одно важное направление – это контроль за стабилизацией ситуации. Для этого мы подключим весь партийный актив и депутатский корпус", - подвел итог встречи руководитель исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Напомним, 19 июля на площадке "Единой России" прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей. На нем были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый "борщевой набор". Для координации работы по урегулированию цен организована рабочая группа, куда вошли представители правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей.