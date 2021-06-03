Семь человек пострадали в ДТП на плотине Нижегородской ГЭС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
ДТП произошло 25 июля в Городецком районе на 53 км автодороги регионального значения "Линда-Городец-Заволжье" на плотине Нижегородской ГЭС.
В результате столкновения трех автомобилей – два легковых автомобиля и скорой медицинской помощи - пострадали 7 человек. Два человека погибли
Пострадавшие госпитализированы в ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ".
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