Семь человек пострадали в ДТП на плотине Нижегородской ГЭС Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП на плотине Нижегородской ГЭС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. ДТП произошло 25 июля в Городецком районе на 53 км автодороги регионального значения "Линда-Городец-Заволжье" на плотине Нижегородской ГЭС. В результате столкновения трех автомобилей – два легковых автомобиля и скорой медицинской помощи - пострадали 7 человек. Два человека погибли Пострадавшие госпитализированы в ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ".

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