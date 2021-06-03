Виртуальный концертный зал открылся в Навашино Культура и отдых

Виртуальный концертный зал открылся в г.о. Навашинский Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стоит отметить, что это первый в 2021 году объект, выполненный на федеральные средства в рамках нацпроекта "Культура".

Как отметила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова, у жителей городского округа появилась культурная площадка, где можно наслаждаться искусством: смотреть прямые трансляции концертов Московской филармонии и других известных коллективов, а также проводить учебные программы и мастер-классы от ведущих музыкантов России для учащихся детских школ искусств. Она также высказала, уверенность, что появление такого концертного зала повысит популярность классической музыки у жителей.

На оборудование виртуального зала на 100 мест из федерального бюджета был выделен 1 млн рублей. На эти средства приобрели моторизированный экран для демонстрации, лазерный проектор, акустическую систему, компьютер, а также микшерный пульт и две радиосистемы с микрофонами. За счет средств местного бюджета в концертном зале были проведены ремонтные работы.

Напомним, что в 2021 году виртуальный концертный зал на 350 мест откроется в Центре развития культуры и искусства в Сарове. На создание ВКЗ заложено 5,7 млн рублей.

Кроме того, по 1 млн рублей получат Арзамасская детская музыкальная школа №1 им. М. К. Бутаковой, где откроется виртуальный концертный зал на 80 мест, и Городской дворец культуры "Юбилейный" в Володарске вместимостью 99 человек. Проекты планируется запустить в 2022 году.

Отметим, что в Нижегородской области виртуальные концертные залы уже открыты в Чкаловске, Шахунье, Заволжье, Первомайске и Выксе.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта.