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Общество

Впервые в Нижний Новгород прибудут мощи его основателя - святого князя Георгия Всеволодовича

26 июля 2021 09:24  [107] Общество

Впервые в Нижний Новгород прибудут мощи его основателя – святого благоверного князя Георгия Всеволодовича, сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Мощи прибудут в Нижний Новгород 29 июля и пробудут до 8 августа. В год 800-летия Нижнего Новгорода эта святыня приносится из Успенского собора Владимира, где она постоянно пребывает.

Торжественную встречу мощей 29 июля на пересечении улиц Переходникова и Дружаева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Крестный ход доставит святыню в Никольский собор, а 2 августа мощи будут перенесены в Кафедральный собор во имя святого благоверного Александра Невского.

СПРАВКА:
Святой благоверный великий князь Георгий (Юрий) Всеволодович Владимирский родился 26 ноября 1188 года в городе Владимире. Георгий Всеволодович княжил во Владимире в 1212–1216 и 1218–1238 годах. Промежуток времени между этими периодами он провел в ссылке в Городце.

По преданию, именно во время городецкой ссылки родилась идея основания Нова Града на слиянии двух рек, на Дятловых горах: эта местность напомнила князю Георгию Всеволодовичу окрестности Киева. Город был заложен в 1221 году.

Князь Георгий Всеволодович погиб в битве с татарами на реке Сити в 1238 году.

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Теги:
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