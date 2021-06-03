Преимущества светодиодных фар

Светодиодные технологии стали активно развиваться несколько лет назад. Тогда фары со светодиодами https://farplan.ru/collection/led-fary были редкостью, и если на машине подобное было установлено, то про цену и говорить не стоит – однозначно, стояли такие автомобили дорого. Но сегодня подобное уже сложно назвать новинкой, да и стоимость подобных огней значительно снизилась.

Сегодня светодиоды используют абсолютно везде. И в этом нет ничего удивительного, потому что люди быстро поняли преимущества данной технологии.

Достоинства

Про преимущества LED-фар можно говорить долго. Действительно, они уникальны, и те, кто уже попробовал подобное решение, остались довольны.

К достоинствам можно отнести:

1. Экономичность

Светодиодные фары экономичны - и с этим сложно поспорить. Они потребляют минимум энергии. Для современных автомобилей – это лучшее решение, особенно если авто ездит на электричестве.

2. Безвредны для экологии

Стоило LED-фарам появиться в продаже, как тут же экологи заговорили о них. Они практически не потребляют энергию и расход топлива не увеличивается. Конечно, если смотреть на ситуацию в масштабах одной машины, то результаты будут мизерными. А вот если посмотреть в масштабах всей планеты, то цифры будут не такими уж и маленькими.

3. Хорошо освещают дорогу

Про способность освещать дорогу и говорить не стоит – они прекрасны. Даже если сравнить их с ксеноном, разница в освещении будет минимальная. Светодиодные фары не только хорошо освещают дорогу, но и не слепят встречные машины даже на дальнем свете.

4. Долговечны

Если посмотреть на эти фары с теоретической точки зрения, то они вечные. Разработчики уверяют, что проработают они до 50-ти тысяч часов, а некоторые и того больше. Галогеновые лампы на это не способны и могут прослужить не больше 500-т часов. Ксеноновые проработают и того меньше.

Светодиодные фары устанавливают на авто, которые относят к премиум классу. Подобные фары уже с завода выходят с "мозгами", что не скажешь про другую оптику. На дороге они демонстрируют отличную видимость. Водителю не нужно следить за тем, чтобы не ослепить встречную машину. Фары самостоятельно регулируют световой полок, и как только на встречной полосе появляется машины, освещение снижается. При повороте, когда угол обзора больше, автоматически включается дополнительная секция и свет начинает рассеиваться, освещая все вокруг.

Светодиодные фары первого поколения, которые еще не оснащены адаптацией, светят не так ярко и не могут даже галогенные перепрыгнуть в яркости.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.