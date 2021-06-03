Городецкий район и белорусский Полоцк стали побратимами Общество

Городецкий район Нижегородской области и белорусский Полоцк стали побратимами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подписанное соглашение стало уже 27 документов о сотрудничестве нижегородских и белорусских муниципалитетов.

Договор о побратимских отношениях подписан главой местного самоуправления Городецкого муниципального района Александром Мудровым и председателем Полоцкого районного исполнительного комитета Игорем Марковичем.

В департаменте внешних связей правительства Нижегородской области отметили, что одна из предпосылок - связь территорий с именем православного святого Александра Невского. Как известно, в 1239 году великий князь вступил в брак с дочерью полоцкого князя Брячислава, что положило начало политическому союзу полководца с Полоцкой землей.

Помимо совместных проектов по увековечению памяти Александра Невского, побратимские отношения предполагают сотрудничество в торгово-промышленной, сельскохозяйственной, культурно-образовательной и туристической сферах.

Как отметила директор регионального департамента внешних связей Ольга Гусева, "Городецкий район – один из самых активных муниципалитетов нашей области, развивающих международные контакты", добавив при этом, что Полоцк уже второй побратим Городца. В 2012 году район находится в побратимских отношениях с болгарским Поморие.

Нижегородская область развивает партнерство с четырьмя белорусскими регионами: Брестской, Минской, Витебской и Гродненской областями.