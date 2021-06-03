Продвижение сайтов в Нижнем Новгороде: уникальные диджитал технологии

Для повышения эффекта от используемых стратегий продвижения товаров и услуг на рынке маркетинговое агентство в Нижнем Новгороде предлагает своим клиентам комплексный подход. Маркетологи компании разработали специальную комплексную стратегию, позволяющую в разы увеличить эффективность отдельных инструментов интернет-маркетинга, не тратя на это лишние деньги.

Маркетинговая компания "аАкцент" имеет большой опыт в продвижении на рынке товаров, услуг, компаний. За это время она накопила большой опыт и создала свои авторские наработки, позволяющие на 101% удовлетворять все запросы клиента.

Преимущества комплексной стратегии продвижения

Для каждого своего клиента специалисты "аАкцент" подбирают индивидуальный комплекс маркетинговых инструментов, обеспечивающий продвижение сайтов заказчика. Это позволяет решать те задачи, которые необходимы заказчику, и использовать только актуальные для конкретного проекта способы продвижения.

Для разработки индивидуальной комплексной стратегии повышения продаж сотрудники компании проводят аудит бизнеса и целевой аудитории. На основе полученных данных подбираются маркетинговые ходы, которые потом запускаются в комплексе.

Специалисты digital-агентства в совершенстве владеют различными современными технологиями интернет-продвижения и могут предложить своим клиентам:

контекстную и таргетированную рекламу;

RTB;

SEO;

SMM;

PR кампанию;

CRM.

Заказав комплекс услуг по продвижению своего продукта на рынке в "аАкцент", коммерческие клиенты и частные лица гарантированно получают взрывной рост продаж.

Как это работает

За годы работы маркетинговое агентство разработало модели комплексных решений для различных задач. При необходимости специалисты смогут всегда предложить клиенту индивидуальную стратегию продвижения на рынке, в которой будут тем или иным образом задействованы все известные маркетинговые инструменты, которые используются в интернете.

К каждому проекту прикрепляется несколько узких специалистов, которыми управляет руководитель. Комплексное продвижение включает в себя несколько этапов:

полное погружение в бизнес заказчика на этапе подготовки и сбора информации;

выбор комплекса инструментов и схемы их использования на этапе запуска рекламной компании;

анализ полученных результатов, в ходе которого учитываются недоработки, и проводится их устранение.

Такой подход гарантирует всегда высокий результат в продвижении и рост продаж. Вложения в продвижение при использовании комплексного подхода окупаются уже на этапе рекламной компании.

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