Дзержинский ГосНИИ "Кристалл" оштрафован на 1,1 млн рублей за нарушения экологических требований Бизнес

Дзержинский ГосНИИ "Кристалл" оштрафован на 1,1 млн рублей за нарушения экологических требований, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

В ходе проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства в части охраны атмосферного воздуха (неэффективная работа газоочистных установок), а также в области обращения с отходами производства и потребления.

В ходе осмотра территории предприятия в районе цеха мономеров были зафиксированы отходы от сноса и разборки зданий, навалы металлолома и металлических бочек, размещенные без соблюдения экологических норм и требований, вне оборудованных площадок для накопления отходов. Инспекторами надзорного ведомства также было обнаружено 8 кубовых емкостей, в которых находились отходы IV класса опасности. Стоит отметить, что необходимого паспорта на него у АО "ГосНИИ "Кристалл" не оказалось и в статистическом отчете по форме № 2-ТП (отходы) он не учтен.

Кроме того, предприятие нарушило сроки внесения платы экологического сбора за 2020 год.

Должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности, выдано предписание об устранении всех нарушений.

Совокупный размер штрафных санкций составил более 1,1 млн рублей.