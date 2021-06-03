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Новостройки в Нижнем Новгороде – предложения на сервисе Qayli.com

26 июля 2021 16:44  [81]

Для тех, кто собирается купить квартиру, встает важный вопрос выбора – вторичное жилье или квартиры в новостройках. И тот, и другой вариант имеют массу достоинств. Многие предпочитают квартиры в новостройках. Каталог новостроек Нижний Новгород позволит каждому без лишней траты драгоценного времени сделать верный выбор. Онлайн сервис Qayli будет полезен всем, кто хочет приобрести квартиры в новостройке. В любое время суток здесь можно бывать, чтобы изучить предложения и сделать верный выбор, сравнив несколько наиболее подходящих вариантов.

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Квартиры в новостройках – это масса положительных характеристик. Здесь новее коммуникации и электропроводка, чистые подъезды и современные функциональные лифты. Есть парковка, охраняемая территория, игровые площадки. Возводят новостройки чаще всего в экологически чистых районах. Поэтому вы будете дышать свежим и чистым воздухом. Хорошая, удобная транспортная развязка, отличная инфраструктура – важные составляющие.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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