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Культура и отдых

Обновлённый квартал церкви «Трёх Святителей» открылся для посещения в Нижнем Новгороде

26 июля 2021 17:37  [36] Культура и отдых

Фото: Анастасия Волкова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в минувшие выходные прошёл ландшафтный фестиваль "Исторический парк 2021". К этому мероприятию лучшие ландшафтные дизайнеры города вместе с "Волонтёрами 800" целый месяц занимались озеленением квартала церкви "Трёх Святителей", создав пять тематических садов: Линейный сад, Усадебный сад, Тайный сад, сад Кинематографа и сад "Дети Кулибина". Теперь дома и дворы в обновлённом квартале объединены в единое пространство.

На фестивале побывали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр культуры региона Олег Беркович и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Глеб Никитин рассказал, что данный фестиваль - хороший пример конструктивного сотрудничества представителей правительства региона, администрации города и общественности. Год назад на этом месте стояли замусоренные брошенные хозяйственные постройки.

"Сейчас совсем другая картина. За это время отремонтировано немало фасадов. Именно здесь работали волонтеры фестиваля "Том Сойер фест", затем к проекту подключились и управляющие компании. В результате было создано уникальное пространство, где можно ощутить обаяние старого Нижнего", - отметил губернатор. Он добавил, что важно не останавливаться на том, что есть, и следить за грамотной эксплуатацией уже созданных объектов.

По словам Глеба Никитина, организаторы ландшафтных садов выиграли грант "Команды 800" на благоустройство. При этом авторы фестиваля очень внимательно отнеслись к историческому наследию, создавая объекты с учётом исторического контекста.

В АНО "Центр 800" также рассказали, что в квартале церкви "Трёх Святителей" - в усадьбе В.М. Лемке – уже 31 июля выступит один из артистов Нижегородского оперного театра: обладатель баса споёт на историческом балконе дома 11б по ул. Короленко, где когда-то распевался великий Фёдор Шаляпин.

Крое того, до конца лета в квартале запланирована масштабная развлекательная программа: мастер-классы по живописи, кинопоказы, экскурсии, выступления DJ и многое другое. Афиша доступна в социальных сетях и на сайте фестиваля.

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Теги:
800-летие Благоустройство Фестиваль
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