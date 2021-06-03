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Общество

Четыре "Поезда здоровья" будут работать в районах Нижнего Новгорода с 26 по 30 июля

26 июля 2021 19:22  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четыре «Поезда здоровья» с 26 по 30 июля будут работать в районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

"Уже более 29 тысяч жителей региона посетили "Поезда здоровья" с апреля этого года. Мобильные медицинские центры уже побывали в 210 населенных пунктах региона. Много вопросов о визите "Поездов здоровья" было и из Нижнего Новгорода", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в состав "Поездов здоровья" удалось закупить новые передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, других болезней, что помогает решению основных задач сразу двух национальных проектов - "Здравоохранение" и "Демография", которые реализуются в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

26 июля "Поезд здоровья" им. Н.Н.Блохина сделал остановку в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин заявил, что завод стал одним из ключевых партнеров проекта "Поезда здоровья", чтобы сормовичи смогли пройти медосмотр рядом с домом.

"Наши сотрудники в качестве волонтеров помогают пациентам, которые пришли на прием к врачам "Поезда здоровья". Кроме того, мы помогаем обеспечить медиков всем необходимым для организации их работы в районе. Я считаю, что бизнес должен нести социальную ответственность, оказывать посильную помощь жителям своего района. Это важно для людей", - отметил Михаил Першин.

В Сормовском районе "Поезд здоровья" пробудет до 30 июля включительно. Другие "поликлиники на колесах" на этой неделе также остановятся в Советском, Приокском и Автозваодском районах областного центра.

Также в рамках работы "Поездов здоровья" проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
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