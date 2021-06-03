Учет инструментов

Если требуется учет инструмента на предприятии, то поможет облачное программное обеспечение "EqMan". Это простое, понятное, прозрачное решение, которое автоматизирует процесс учета инструмента. Это позволяет назначить ответственных за инструмент людей и всегда быть в курсе, куда он делся. Благодаря такому подходу, бригада будет заниматься работой и не думать о пропавшем изделии. Данное ПО позволит сократить расходы на различные расходные материалы, а также инструментарий.

Особенности программного обеспечения

При помощи ПО "EqMan", имеется возможность отследить перемещение материальной ценности, сохранить историю применения. Эти данные будут доступны руководству всегда, благодаря чему можно быстро понять, где находиться инструмент, и задать вопрос ответственному за него человеку. Такой подход позволит сократить воровство, создавать списки инструментов для отправки на ремонт или же списание.

В программе можно посмотреть точное количество оставшегося инструмента, различного оборудования. Отслеживать перемещение оборудования можно по складу, а также по разным объектам. ПО дает возможность вести прозрачный учет оборудования, что позволит рабочим более эффективно взаимодействовать. Узнать актуальные данные о нужном инструменте, используемых расходниках на конкретном объекте можно при помощи удобного сервиса "EqMan".

Программа позволяет вести точный учет инструмента, мгновенно найти любое изделие, для чего достаточно отсканировать его код. По нему можно получить всю информацию об изделии с момента покупки. Сервис дает возможность выполнять двойную верификацию приема и выдачи материальных ценностей посредством сканирования QR-кода из учетной записи сотрудника. Это исключает любые мошеннические действия. Важной особенностью является маркировка инструмента. Это позволит оперативно принимать, выдавать изделие; сократит время инвентаризации, списания.

Специалисты сервиса выполнят бесплатную консультацию по выбору маркировочных средств. Для этого достаточно оставить заявку на сайте по ссылке https://eqman.co/uchet-v-stroitelstve/. При помощи двойной верификации можно исключить недостачи в процессе инвентаризации.

Пользователю системы больше не стоит думать о правильной маркировке инструмента. Сервис предлагает 11 различных вариаций, оптимальных для любых матценностей. К ним относятся наклейки со специальным защитным покрытием, особые пломбы, уникальные таблички из металла, NFC метки и многое другое. Это все станет доступно сразу после регистрации в системе.

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