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Общество

Нижегородские пункты вакцинации от COVID-19 стали доступны в приложениях "Яндекс.Карты" и "Google Карты"

27 июля 2021 12:04  [66] Общество

Нижегородские пункты вакцинации от COVID-19 стали доступны в приложениях "Яндекс.Карты" и "Google Карты", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь жители Нижегородской области смогут в картографических приложениях найти ближайшие пункты вакцинации от коронавирусной инфекции, лишь введя запрос.

Работа с картографическими сервисами была проведена Минздравом РФ, Росздравнадзором и АНО "Диалог Регионы".

Как отметил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин, данные по всей стране собраны специалистами центров управления регионами (ЦУР), были верифицированы все объекты, которые оказывают услуги по вакцинации населения.

Руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков в свою очередь добавил, что ЦУР фиксирует множество вопросов нижегородцев о вакцинации. "Появление адресов пунктов в популярных картографических сервисах снимет массу вопросов", - подчеркнул он, отметив, что при нажатии на тот или иной пункт вакцинации на картах можно сразу узнать часы работы или позвонить по горячей линии, чтобы проконсультироваться.

В "Google Картах" в карточки пунктов вакцинации добавлена ссылка на портал вакцина.стопкоронавирус.рф.

Стоит отметить, что проект затрагивает все регионы страны — как города-миллионники, так и небольшие населенные пункты.

СПРАВКА:
Центр управления регионом запущен в Нижегородской области в апреле 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".
Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью, с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем. Подробнее о деятельности ЦУР можно узнать в группе "ВКонтакте": https://vk.com/tsur52.

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Теги:
Вакцина Медицина и здоровье Технологии
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