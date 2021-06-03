"Включить "молочку" в школьные обеды – прекрасный план расширения охвата детей здоровым питанием", - Елена Шмелева Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева 27 июля прибыла с рабочим визитом в Нижний Новгород. Информация об этом появилась на сайте НРО "Единой России".

Целью визита стало обсуждение с экспертами из образовательной среды, деятелями культуры и науки предложений по комплексному развитию образования в России и межрегиональному взаимодействию.

Елена Шмелева посетила Автозаводскую молочную кухню города – своего рода символ основы здорового взросления и развития детей. Нижнему Новгороду в 2012 году удалось сохранить бюджетное учреждение, и сегодня оно продолжает работать, выполняя свою прямую функцию по обеспечению дошкольников кисломолочным питанием.

Нижегородская молочная кухня – это единственно муниципальное лечебно-профилактическое учреждение, куда входит производство и более 40 раздаточных пунктов. В свое время по инициативе фракции "Единой России" в Законодательном собрании региона власти передали учреждению полномочия по социальной поддержке и обслуживанию семей, имеющих детей до 3 лет. Поэтому здесь бесплатное питание выдается не только всем малообеспеченным семьям, но и семьям с детьми до 3 лет. Если же доход семьи выше установленного минимума, питание предоставляется на платной основе.

В настоящее время региональными властями прорабатывается вопрос о включении производимой здесь молочной продукции в меню детских садов и школ. Предлагается дополнить существующий школьный рацион продукцией молочных кухонь и таким образом продлить потребление полезных продуктов уже в школе. Кроме того, предложено дополнительно ввести в младших классах уроки здорового питания. Включением "молочки" в школьные обеды будет решена задача укрепления здоровья детей и возрождены традиции "молочных кухонь".

Елена Шмелева поддержала данную инициативу. "Считаю, что это прекрасный план расширения охвата детей здоровым питанием. Очевидно, что практика успешна и востребована. Производство будет активизироваться за счет внедрения цифровых технологий. Кроме того, это сократит логистику доставки полезных продуктов до потребителей. Проект Нижнего Новгорода может стать для других регионов примером системного подхода в плане возрождения и поддержки семейных привычек и традиций питания и образа жизни", – подчеркнула Елена Шмелева.

"Важно, что "Единая Россия" поддерживает этот проект. Все базовые решения приняты и точно есть потенциал для роста", – заявила она.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, секретарь НРО "Единой России" Глеб Никитин, в регионе уделяется особое внимание качеству питания для школьников. Так, для приготовления пищи приоритет отдается местным продуктам. И уже в этом году предполагается задействовать молочные кухни.

"Для многих родителей молочная кухня остается синонимом качественной и доступной продукции. В Нижнем Новгороде кухни используют сырье проверенных местных производителей и пользуются спросом у молодых родителей, которые не раз высказывались в их поддержку. Считаю правильным, чтобы эта продукция поступала и в школы. Это поможет, как кормить школьников вкусной и полезной едой, так и развивать молочные кухни", – отметил Глеб Никитин.

"Решение Президента о введении бесплатного питания для школьников оказалось крайне востребованным и в период пандемии. Для семей со школьниками формировались продуктовые наборы. В их доставке были активно задействованы и волонтеры "Единой России". Такая мера поддержки была очень востребованной", - добавил Глеб Никитин.

Глава города Юрий Шалабаев в ходе визита Елены Шмелевой рассказал о работе молочных кухонь, планах по их развитию. Как он отметил, поставка продукции кухонь в школы будет способствовать расширению производства и обновлению оборудования.

"Продукцию молочной кухни в Нижнем Новгороде получают около 10 тысяч детей. Ассортимент широкий, в основном, это полезная кисломолочная продукция. В детских садах и школах она тоже пользуется большой популярностью. В прошлом году и в этом из городского бюджета выделяются средства на ремонт всех раздаточных пунктов и на модернизацию производства. Это облегчит труд работников, поможет исключить человеческий фактор. Я думаю, у нашей молочной кухни хорошее будущее, мы готовы всем ее показывать, потому что считаем этот опыт достаточно ценным, чтобы транслировать его на другие регионы страны", – заявил мэр.

Напомним, президент в своем ежегодном послании Федеральному собранию дал поручение обеспечить поэтапный переход с 1 сентября 2020 г. до 1 сентября 2023 г. на организацию бесплатного здорового горячего питания для школьников. Реализация поручения находится на постоянном контроле Народного фронта. Данное решение оказалось крайне востребованным, особенно в период пандемии. Для семей со школьниками формировались продуктовые наборы. В их доставке были активно задействованы и волонтеры "Единой России".