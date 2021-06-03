Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
27 июля 2021 13:37  [60] Олег Лавричев стал участником онлайн-приложения добрых дел "МЫ"
27 июля 2021 12:58  [118] "Включить "молочку" в школьные обеды – прекрасный план расширения охвата детей здоровым питанием", - Елена Шмелева
27 июля 2021 12:39  [317] До 20 млн рублей штрафа грозит собственнику за самовольный снос дома 1839 года на Ковалихе
27 июля 2021 12:35  [120] Однополые браки разрушают институт семьи и жизненный уклад, - Максим Фомичев
27 июля 2021 12:05  [322] Рекордные 539 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области
27 июля 2021 12:04  [119] Нижегородские пункты вакцинации от COVID-19 стали доступны в приложениях "Яндекс.Карты" и "Google Карты"
27 июля 2021 10:01  [172] Почти 200 подъездов отремонтируют в жилых домах Советского района Нижнего Новгорода
26 июля 2021 20:39  [432] Первая партия из почти 19 тысяч доз вакцины "Стутник Лайт" поступила в Нижегородскую область
26 июля 2021 19:22  [4940] Четыре "Поезда здоровья" будут работать в районах Нижнего Новгорода с 26 по 30 июля
26 июля 2021 19:06  [407] "Единая Россия" предложила новые меры поддержки населения при социальной газификации
Общество

"Включить "молочку" в школьные обеды – прекрасный план расширения охвата детей здоровым питанием", - Елена Шмелева

27 июля 2021 12:58  [118] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева 27 июля прибыла с рабочим визитом в Нижний Новгород. Информация об этом появилась на сайте НРО "Единой России".

Целью визита стало обсуждение с экспертами из образовательной среды, деятелями культуры и науки предложений по комплексному развитию образования в России и межрегиональному взаимодействию.

Елена Шмелева посетила Автозаводскую молочную кухню города – своего рода символ основы здорового взросления и развития детей. Нижнему Новгороду в 2012 году удалось сохранить бюджетное учреждение, и сегодня оно продолжает работать, выполняя свою прямую функцию по обеспечению дошкольников кисломолочным питанием.

Нижегородская молочная кухня – это единственно муниципальное лечебно-профилактическое учреждение, куда входит производство и более 40 раздаточных пунктов. В свое время по инициативе фракции "Единой России" в Законодательном собрании региона власти передали учреждению полномочия по социальной поддержке и обслуживанию семей, имеющих детей до 3 лет. Поэтому здесь бесплатное питание выдается не только всем малообеспеченным семьям, но и семьям с детьми до 3 лет. Если же доход семьи выше установленного минимума, питание предоставляется на платной основе.

В настоящее время региональными властями прорабатывается вопрос о включении производимой здесь молочной продукции в меню детских садов и школ. Предлагается дополнить существующий школьный рацион продукцией молочных кухонь и таким образом продлить потребление полезных продуктов уже в школе. Кроме того, предложено дополнительно ввести в младших классах уроки здорового питания. Включением "молочки" в школьные обеды будет решена задача укрепления здоровья детей и возрождены традиции "молочных кухонь".

Елена Шмелева поддержала данную инициативу. "Считаю, что это прекрасный план расширения охвата детей здоровым питанием. Очевидно, что практика успешна и востребована. Производство будет активизироваться за счет внедрения цифровых технологий. Кроме того, это сократит логистику доставки полезных продуктов до потребителей. Проект Нижнего Новгорода может стать для других регионов примером системного подхода в плане возрождения и поддержки семейных привычек и традиций питания и образа жизни", – подчеркнула Елена Шмелева.

"Важно, что "Единая Россия" поддерживает этот проект. Все базовые решения приняты и точно есть потенциал для роста", – заявила она.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, секретарь НРО "Единой России" Глеб Никитин, в регионе уделяется особое внимание качеству питания для школьников. Так, для приготовления пищи приоритет отдается местным продуктам. И уже в этом году предполагается задействовать молочные кухни.

"Для многих родителей молочная кухня остается синонимом качественной и доступной продукции. В Нижнем Новгороде кухни используют сырье проверенных местных производителей и пользуются спросом у молодых родителей, которые не раз высказывались в их поддержку. Считаю правильным, чтобы эта продукция поступала и в школы. Это поможет, как кормить школьников вкусной и полезной едой, так и развивать молочные кухни", – отметил Глеб Никитин.

"Решение Президента о введении бесплатного питания для школьников оказалось крайне востребованным и в период пандемии. Для семей со школьниками формировались продуктовые наборы. В их доставке были активно задействованы и волонтеры "Единой России". Такая мера поддержки была очень востребованной", - добавил Глеб Никитин.

Глава города Юрий Шалабаев в ходе визита Елены Шмелевой рассказал о работе молочных кухонь, планах по их развитию. Как он отметил, поставка продукции кухонь в школы будет способствовать расширению производства и обновлению оборудования.

"Продукцию молочной кухни в Нижнем Новгороде получают около 10 тысяч детей. Ассортимент широкий, в основном, это полезная кисломолочная продукция. В детских садах и школах она тоже пользуется большой популярностью. В прошлом году и в этом из городского бюджета выделяются средства на ремонт всех раздаточных пунктов и на модернизацию производства. Это облегчит труд работников, поможет исключить человеческий фактор. Я думаю, у нашей молочной кухни хорошее будущее, мы готовы всем ее показывать, потому что считаем этот опыт достаточно ценным, чтобы транслировать его на другие регионы страны", – заявил мэр.

Напомним, президент в своем ежегодном послании Федеральному собранию дал поручение обеспечить поэтапный переход с 1 сентября 2020 г. до 1 сентября 2023 г. на организацию бесплатного здорового горячего питания для школьников. Реализация поручения находится на постоянном контроле Народного фронта. Данное решение оказалось крайне востребованным, особенно в период пандемии. Для семей со школьниками формировались продуктовые наборы. В их доставке были активно задействованы и волонтеры "Единой России".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Молочная кухня ОНФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph