Транспортные карты выпустили к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

Транспортные карты выпустили к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Карта с юбилейным дизайном выпущена компанией "Ситикард" при участии АНО "Центр 800".

Специальный тираж транспортных карт уже 28 июля поступит в пункты обслуживания оператора и в кассы нижегородского метрополитена. Для ее получения необходимо оплатить ее активацию и пополнить.

На сегодняшний день безналичной оплатой проезда в нижегородском транспорте пользуется более 75% пассажиров.