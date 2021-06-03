Транспортные карты выпустили к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Карта с юбилейным дизайном выпущена компанией "Ситикард" при участии АНО "Центр 800".
Специальный тираж транспортных карт уже 28 июля поступит в пункты обслуживания оператора и в кассы нижегородского метрополитена. Для ее получения необходимо оплатить ее активацию и пополнить.
На сегодняшний день безналичной оплатой проезда в нижегородском транспорте пользуется более 75% пассажиров.
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