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Транспортные карты выпустили к 800-летию Нижнего Новгорода

27 июля 2021 15:26  [31] Общество

Транспортные карты выпустили к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Карта с юбилейным дизайном выпущена компанией "Ситикард" при участии АНО "Центр 800".

Специальный тираж транспортных карт уже 28 июля поступит в пункты обслуживания оператора и в кассы нижегородского метрополитена. Для ее получения необходимо оплатить ее активацию и пополнить.

На сегодняшний день безналичной оплатой проезда в нижегородском транспорте пользуется более 75% пассажиров.

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Теги:
800 летие Транспорт
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