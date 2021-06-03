Технологии VR будут использовать на уроках ОБЖ во всех школах Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Курс ОБЖ стал первым предметом, для обучения которому будут использоваться технологии виртуальной реальности. Об этом рассказали в администрации Нижнего Новгорода.

В частности, в трёх нижегородских школах уже установили VR-оборудование. Как уточнили в мэрии, до конца этого года во всех городских школах планируется внедрить иммерсивное образование.

Задача данной системы – мотивация детей к образованию. Презентация проекта "Иммерсивная школа. VRШкола. Модуль VRОБЖ" прошла в школе №123, где побывал и глава города Юрий Шалабаев.

Он отметил, что такой современный формат близок детям, поэтому способствует лучшему восприятию учебного материала и повышению качества образования.

Исполнительный директор компании-разработчика "Цифровое пространство" Михаил Евстифеев рассказал, что новый модуль включает в себя сценарный план занятия, дидактические материалы, контрольно-измерительные материалы, методические рекомендации по проведению урока. В ходе занятия дети делятся на команды и проходят различные игровые испытания с помощью погружения в виртуальную реальность.

На уроках будут отрабатываться такие ситуации, как поведение при пожаре, при различного рода авариях, основы первой помощи и выживания в неблагоприятной среде.

По словам разработчиков, уже этой осенью они собираются запустить новые образовательные модули – по химии, физике и биологии. На очереди – мировая культура, история и технология.