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Общество

Дорогу в Ковернинском районе отремонтировали после обращений местных жителей к Глебу Никитину

27 июля 2021 16:45  [57] Общество

Дорогу в Ковернинском районе отремонтировали после обращений местных жителей к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ремонт более 5 км дороги Маза – Мокловка в Ковернинском районе отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Местные жители обратились к главе региона и в паблики района, обратив внимание на состояние дорожного полотна, которым они пользуются ежедневно. Сообщения были направлены в Минтранс для принятия решения о ремонте дороги. Мнение жителей было учтено при формировании плана ремонта по нацпроекту.

"Дорогам, по которым следует школьный и общественный транспорт, уделяется особое внимание. Они ремонтируются в приоритетном порядке. В этом случае при ремонте были применены новые технологии, что позволит продлить срок службы дороги", - подчеркнул Глеб Никитин.

Дорога обладает повышенной прочностью и устойчивостью к образованию колеи.

"Этой дорогой пользуются не только местные жители: в селе Белбаж, на пути к которому находится отремонтированный участок, расположен монастырь, куда довольно часто ездят паломники", - добавил Глеб Никитин.

Ремонт дороги длился три недели, при этом подрядная организация работала без выходных. Стоимость ремонта составила около 70 млн рублей.

Как сообщил губернатор Нижегородской области, в 2021 году в Ковернинском районе по нацпроекту планируется отремонтировать в целом более 25 км автодорог на сумму 370,3 тыс. рублей.

Напомним, Центр управления регионом был запущен в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью, с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.

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Теги:
Глеб Никитин Дороги Ремонтные работы
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