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Общество

Глеб Никитин проконтролировал ход работ по реставрации зданий и благоустройству территории Красной Слободы в Нижнем Новгороде

27 июля 2021 18:05  [57] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел выездное совещание на территории бывшего судостроительного завода И.С. Колчина – У.С. Курбатова по улице Красная Слобода в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии также приняли участие министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов и представители собственника объектов. Поручение провести ремонт исторических зданий и благоустройство прилегающей территории Глеб Никитин дал в ходе объезда Нижегородского района 11 июля 2020 года.

"Прекрасно помню, как выглядела эта территория год назад. Здания давно требовали ремонта, вдоль дороги стоял глухой забор. В этом году собственнику при поддержке правительства региона удалось провести комплексную работу, опираясь как на современные стандарты благоустройства, так и на исторические документы о предприятии. Красная Слобода практически полностью преобразилась. Это позитивный пример командной работы при подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода", – подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области поставил задачу ускорить ход реставрации объектов бывшего завода Колчина – Курбатова.

Как отметил глава региона, судостроительный завод сыграл серьезную роль в развитии города.

"В год 800-летия областного центра этот объект станет новой точкой притяжения для нижегородцев и туристов. В перспективе территорию можно будет рассматривать в качестве площадки для развития креативных индустрий. Масштабное благоустройство проводится также на набережной Гребного канала, рядом с канатной дорогой и трамплином. В результате мы получим один из самых интересных и протяженных городских прогулочных маршрутов не только в регионе, но и в стране", – добавил Глеб Никитин.

Губернатор в ходе выездного совещания поручил Сергею Баринову совместно с представителями собственника прилегающего земельного участка проработать вопрос дальнейшего благоустройства.

На участке комплекса бывшего судостроительного завода находятся три объекта культурного наследия. Это здание правления и два служебных здания.

"В ноябре 2019 года мы провели проверку, которая выявила нарушения в эксплуатации объектов культурного наследия на этой территории. Состояние зданий и коммуникаций было неудовлетворительным. Ранее в комплексе зданий располагались несколько ресторанов, деревообрабатывающий цех и ряд автомастерских. Собственника предупредили о том, что, если территория останется в ненадлежащем состоянии, министерство будет вынуждено расторгнуть договор аренды на земельный участок и изъять ОКН", – рассказал Серей Баринов.
Сейчас на территории бывшего судостроительного завода уже выполнены реставрация фасадов зданий объектов культурного наследия и ремонт котельной, восстановлено ограждение участка, проводится освещение. В ближайшее время во внутреннем дворе начнется укладка брусчатки. Ремонт фасадов зданий, расположенных вдоль Нижневолжской набережной, находится на стадии завершения.

СПРАВКА:
Строительство механического заведения с судостроительной верфью в Нижнем Новгороде началось в 1857 году. Славу заводу принес выдающийся нижегородский механик Василий Калашников. В 1872 году 22-летний инженер построил первую высокоэкономичную паровую машину с двойным расширением пара, опередив ведущие судостроительные предприятия мира на 10-15 лет. Через несколько лет на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года завод был отмечен высшей наградой – правом изображения государственного герба – "за широкое развитие постройки пароходных машин и котлов и за постоянное их усовершенствование".

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Теги:
800 летие Благоустройство Реставрация
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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