Евгений Люлин поздравил с юбилеем Героя Соцтруда Владимира Сергеева Общество

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин поздравил с 95-летием Героя Социалистического Труда Владимира Ивановича Сергеева, сообщает пресс-служба нижегородского парламента.

Владимир Иванович Сергеев рассказал спикеру регионального парламента о своей жизни и трудовом пути.

"У Владимира Ивановича очень интересная, насыщенная жизнь. Два года во время войны работал в местном колхозе, потом был призван в ряды Красной Армии, служил на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией, проходил службу в Корее. Потом, вернувшись в Дзержинск, устроился работать на завод "Капролактам" и всегда был на хорошем счету. Владимир Иванович – передовик советской химической промышленности! В 1966 году за выдающиеся заслуги и выполнение заданий семилетнего плана по увеличению выпуска химической продукции и достижение высоких показателей в работе ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали "Серп и молот". В 2000-х годах мы вместе работали на одном предприятии", - поделился впечатлениями от встречи Евгений Люлин.



СПРАВКА:

Владимир Иванович Сергеев родился 27 июля 1926 года в деревне Пожарки Сергачского уезда Нижегородской губернии в многодетной крестьянской русской семье. С 1943 года служил в войсках механизированной пехоты на Дальнем Востоке. В 1951 году поступил на работу на завод "Капролактам" в Дзержинске, занимался производством дихлорэтана. В дальнейшем стал старшим аппаратчиком, а затем и мастером. С 1967 года и до выхода на пенсию работал мастером цеха №8.