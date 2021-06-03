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Общество

Открытие Чкаловской лестницы после реконструкции запланировано на 1 августа

27 июля 2021 19:58  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области; Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в минувшие выходные проконтролировал ход работ на крупнейших объектах благоустройства в Нижнем Новгороде. Глава региона оценил проведение реконструкции Чкаловской лестницы и Александровского сада, благоустройства Большой Покровской, территории Стрелки и Нижегородской ярмарки.

В объезде приняли участие глава города Юрий Шалабаев, заместители губернатора Андрей Бетин и Сергей Морозов, заместитель председателя правительства региона Олег Беркович, представители областного правительства, администрации города, подрядных организаций.

"В Нижнем Новгороде реализуется одна из крупнейших программ благоустройства за всю его историю. Юбилей города позволил привлечь более 23,5 миллиарда рублей на различные проекты. Значительная часть средств – из внебюджетных источников. Несмотря на пандемию, реализуются все запланированные проекты», - подчеркнул Глеб Никитин.

Одним из важнейших объектов 800-летия стала реконструкция Чкаловской лестницы.

"Если бы не реконструкция, мы могли бы потерять Чкаловскую лестницу. Оперативно приняли решение о комплексных работах. Была проведена полная реконструкция, обеспечена необходимая инженерная защита, обновлены ключевые архитектурные элементы. Работы удалось выполнить в максимально сжатые сроки. Сейчас доделываются финальные штрихи перед открытием", - отметил Глеб Никитин.

Торжественное открытие Чкаловской лестницы после реконструкции запланировано на 1 августа.

Чкаловская лестница: БЫЛО/СТАЛО
 
 

Также глава региона вместе с представителями правительства и администрации города проверил ход благоустройства улицы Большой Покровской и сквера на площади Горького. На данный момент работы здесь находятся в завершающей стадии. В Александровском саду активно восстанавливается сцена-ракушка, создаются пешеходные дорожки.

Выездное совещание прошло и на территории Нижегородского кремля.

"Огромная работа проделана по укреплению склонов Кремля, находившихся в аварийном состоянии. Уникальный рельеф был под угрозой. В ходе объезда поручил ответственным за эту территорию уделить особое внимание озеленению склонов", - сказал Глеб Никитин.

Активно ведутся работы на территории Стрелки, которая десятки лет была недоступна для нижегородцев и гостей города. Сейчас здесь уже прокладывают пешеходные дорожки, озеленяют территорию и монтируют амфитеатр на мысе.

"У нижегородцев и гостей города, наконец, появится возможность спуститься к воде там, где сливаются Ока и Волга, посмотреть на две великие реки. Уверен, что это станет одной из городских и туристических традиций", - отметил Глеб Никитин.

Близки к завершению работы на Нижегородской ярмарке. Уже готова выставочная площадь, где установлены теневые навесы. На площадке у Главного ярмарочного дома высаживаются растения, продолжается мощение. В ближайшее время планируется отремонтировать фонтан. Работы ведутся и на территории ярмарки, прилегающей к площади Ленина: здесь ремонтируют лестницу.

Нижегородская Ярмарка: БЫЛО/СТАЛО
 
 

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Теги:
800-летие Благоустройство Глеб Никитин
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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