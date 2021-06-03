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Модульные покрытия для садовых дорожек

28 июля 2021 09:49  [87]

Для того чтобы удачно обустроить тропинки на приусадебной территории, успешно используют натуральный материал высокой прочности. Достойной альтернативой камню являются садовые дорожки из пластика. Здесь стоит выделить доступную цену, а также простоту монтажа. И это – далеко не все преимущества модульных пластиковых покрытий для садовых дорожек. На сайте GazonnayaReshetka вы сможете подробно ознакомиться с широким ассортиментом достойных предложений и сделать верный выбор. Здесь представлены универсальные пластиковые покрытия разного цвета. И каждый сможет сделать верный выбор, после чего останется только оформить заказ, прямо на сайте, буквально за несколько минут. Доставка будет быстрой и удобной, аккуратной и безопасной.

Модульное покрытие или перфорированные плиты, выпускают со сквозными продольными либо поперечными прорезями. Соединение модульного покрытия выполняется по принципу шип-паз, когда две части замка вставляются одна в другую до характерного щелчка.

Легкие плиты просто монтировать и разбирать. Можно выбирать из разных возможных цветов. В прорези можно высаживать газонную траву, для чего под изделие насыпается слой песка. Модуль утрамбовывается резиновым молотком. После эго засеиваются семена.

Для того чтобы топка имела завершенный вид, приобретаются уголки и переходные детали, а также заглушки.

Благодаря красивым дорожкам, становится возможным придать садовому участку особую красоту, завершенность. Они служат как для перемещения по саду, так и для зонирования пространства

С помощью модульного покрытия для садовых дорожек становится возможным создать идеально ухоженные дорожки, площадки в саду, которые подчеркнут вкус владельца участка и будут вызывать восхищение у гостей.

Модульное покрытие – напольное покрытие для улицы, в виде отдельных плит разных размеров и форм, с такой формой, чтобы можно было укладывать модули в единое полотно, без зазоров и щелей.

Модульные покрытия похожи на детский пазл, и элементы здесь снабжены такими же Т-образными замочками.

Из достоинств модульного покрытия следует выделить возможность укладывать его прямо на поверхность почвы, без предварительной обработки поверхности, планируя создать временную дорожку или небольшую площадку в сад под садовую мебель. Это удобно – в случае необходимости модули можно будет собрать или перенести в другое место. Кроме того, в случае повреждения дорожки достаточно заменить поврежденный модуль, не затрагивая при этом остальную часть.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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