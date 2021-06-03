Модульные покрытия для садовых дорожек

Для того чтобы удачно обустроить тропинки на приусадебной территории, успешно используют натуральный материал высокой прочности. Достойной альтернативой камню являются садовые дорожки из пластика. Здесь стоит выделить доступную цену, а также простоту монтажа. И это – далеко не все преимущества модульных пластиковых покрытий для садовых дорожек. На сайте GazonnayaReshetka вы сможете подробно ознакомиться с широким ассортиментом достойных предложений и сделать верный выбор. Здесь представлены универсальные пластиковые покрытия разного цвета. И каждый сможет сделать верный выбор, после чего останется только оформить заказ, прямо на сайте, буквально за несколько минут. Доставка будет быстрой и удобной, аккуратной и безопасной.

Модульное покрытие или перфорированные плиты, выпускают со сквозными продольными либо поперечными прорезями. Соединение модульного покрытия выполняется по принципу шип-паз, когда две части замка вставляются одна в другую до характерного щелчка.

Легкие плиты просто монтировать и разбирать. Можно выбирать из разных возможных цветов. В прорези можно высаживать газонную траву, для чего под изделие насыпается слой песка. Модуль утрамбовывается резиновым молотком. После эго засеиваются семена.

Для того чтобы топка имела завершенный вид, приобретаются уголки и переходные детали, а также заглушки.

Благодаря красивым дорожкам, становится возможным придать садовому участку особую красоту, завершенность. Они служат как для перемещения по саду, так и для зонирования пространства

С помощью модульного покрытия для садовых дорожек становится возможным создать идеально ухоженные дорожки, площадки в саду, которые подчеркнут вкус владельца участка и будут вызывать восхищение у гостей.

Модульное покрытие – напольное покрытие для улицы, в виде отдельных плит разных размеров и форм, с такой формой, чтобы можно было укладывать модули в единое полотно, без зазоров и щелей.

Модульные покрытия похожи на детский пазл, и элементы здесь снабжены такими же Т-образными замочками.

Из достоинств модульного покрытия следует выделить возможность укладывать его прямо на поверхность почвы, без предварительной обработки поверхности, планируя создать временную дорожку или небольшую площадку в сад под садовую мебель. Это удобно – в случае необходимости модули можно будет собрать или перенести в другое место. Кроме того, в случае повреждения дорожки достаточно заменить поврежденный модуль, не затрагивая при этом остальную часть.

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