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Организация поминок

28 июля 2021 10:05  [77]

В народе бытует мнение, что человек умирает тогда, когда близкие о нем забывают. Все мы должны сохранить память о людях, которые покинули землю. Наверное, у каждого живого человека такая миссия. Смерть человека нужно принять как должное. Конечно, никто не может запретить скорбеть и оплакивать близкого человека. Но время идет и постепенно разделяет на "до" и "после". В памяти остается немало приятных моментов, которые не может стереть время.

Время от времени стоит проводить поминки. Но, что же это такое? Поминками у православных христиан называют обед, на который приглашают близких и родных покойного. Родственники усопшего собирают всех тех, кто может почтить память человека и вспомнить о нем только теплые слова.

Традиции диктуют свои правила и нарушать их не рекомендуется. Поминки проводятся в день похорон, на 9-й и 40-й день. После этого родственники сами выбирают, когда им почитать покойного. Обязательно нужно почтить его память и в годовщину смерти.

Похороны – это всегда испытание. Родственники и так убиты горем, и заниматься бытовыми проблемами они попросту не могут. Кому-то не хватает времени, кому-то опыта, а кто-то хочет простить с родным человеком и не обращает внимания на традиции. В этом случае на помощь придет "Ритуал МСК" - компания, которая считается профессионалом в данной сфере и с легкостью поможет организовать любые поминки.

"Ритуал МСК" - похоронное агентство, которое работает с начала 00-х и за это время профессионалы провели ни одни похороны. Услуги оказываются по Москве и Московской области. У нас получилось накопить опыт и обзавестись полезными связями, которые дают возможность организовывать похороны под любой запрос. Клиенты, которые доверили дело нам, остались довольны.

У нас работают настоящие специалисты, которые могут взять на себя ответственность за проведение мероприятия. Они смогут дать ответ на любой вопрос, который может задать клиент. То, что связано с погребением, для нас ежедневные дела и мы их решаем. Наши сотрудники помогут выбрать место на кладбище и само кладбище, соберут все необходимые документы, предоставят транспорт и организуют поминки в кафе или ресторане.

Если требуется перевести "груз 200", то и эту проблему мы можем решить. Не стоит думать, что если организацией похорон занимается похоронное агентство, то все будет сделано на современный лад и религиозные обычаи не будут соблюдены. Нет. Мы прекрасно понимает, что для родных важно соблюсти все традиции и проводить родного человека в последний путь по всем правилам.

Похороны – деликатный вопрос и в нем нет вещей, которые бы были не важны. Наши сотрудники учитывают все нюансы и всегда готовы пойти навстречу своим клиентам.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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