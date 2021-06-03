Гражданство Болгарии за инвестиции: преимущества, условия и требования

Инвестиционная программа в Болгарии актуальна с 2014 года. Правительство государства заинтересовано в улучшении экономики и привлечении активов. Основное преимущество предложенной схемы – получение паспорта в течение двух лет.

Обязательные государственные взносы программой не предусмотрены. Большую часть инвестиций можно не только вернуть, но и неплохо на них заработать.

Специалисты миграционного портала Pokeda рекомендуют оформить документы для переезда в Болгарию. Этот процесс намного быстрее и менее затратнее. Получив гражданство Болгарии, перед вами откроется возможность мигрировать в Европу, безгранично путешествовать, получить европейское образование и качественное медицинское обслуживание.

Правительство европейского государства предлагает широкие возможности для инвесторов. Финансово независимые люди могут не вкладывать деньги в облигации. Инвестировать можно в продукты интеллектуального труда или трастовый фонд. Все вклады возвращаемые. После получения гражданства резидент может распоряжаться средствами по своему усмотрению.

Тонкости инвестиционной схемы

Оформление гражданства по программе финансирования занимает два года. Схема предусматривает соблюдение ряда требований:

отсутствие судимостей;

документальное подтверждение легальности дохода;

безупречная репутация;

благоприятная кредитная история;

отсутствие гражданства Евросоюза;

подтверждение об отсутствии серьезных заболеваний.

Параллельно с заявителем подавать документы на получение статуса могут и члены его семьи. Основное требование – финансовая состоятельность. Гражданство европейской страны передается по наследству.

Не обязательно покупать недвижимость, допускается вложение средств в облигации. Нет требований, относительно места проживания потенциального резидента. Объект недвижимости претендент может приобрести или взять в аренду.

Актуальные схемы

Существует несколько способов инвестирования, каждый из которых достоин внимания состоятельных иностранцев.

При вложении средств в облигации минимальный порог составляет 511 тысяч евро. Можно инвестировать в проекты или болгарские предприятия. Допускается комбинированный вариант внесение средств в два этапа. У потенциальных резидентов есть возможность воспользоваться опцией безвозвратной дотации.

По программе инвестирования получить вид на жительство можно уже через полгода. Претендовать на гражданство можно только через 6 лет. Есть возможность ускорить процедуру и получить паспорт в течение 24 месяцев.

Преимущества европейского гражданства

Гражданин Болгарии пользуется всеми преимуществами европейского общества:

трудоустройство в любой стране ЕС;

путешествия по Евросоюзу без необходимости оформлять визу;

возможность перевезти всех членов своей семьи;

лояльное налогообложение;

возможность получить двойное гражданство.

Программа инвестирования не предусматривает обязательного требования, относительно знания государственного языка.

Процедура оформления требует наличия обязательного пакета документов. Затем претендент выбирает объект инвестиций и подать прошение на получение визы категории Д. После одобрения заявки инвестор имеет право на ВНЖ. Только после этого можно претендовать на гражданство Болгарии.

К инвестору предъявляются два основных требования: действующий статус ПМЖ на протяжении года и вложения в развитие экономики страны.

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