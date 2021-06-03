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Декор и предметы интерьера

28 июля 2021 14:27  [89]

Декор и предметы интерьера https://fromitalyonline.com/ru играют важную роль в оформлении помещения. С их помощью можно с легкостью расставить акценты, подобрать правильное цветовое оформление и довести ремонтные работы до логического завершения. В результате комната выглядит красиво, и все детали находятся на своем месте.

Декор – основа основ

Зачастую, такие предметы не несут никакой нагрузки. Они нужны для того, чтобы создать уютную атмосферу в помещении и создать ощущение уюта и комфорта. Декор считается тем элементом, который позволяет создать уют и избавиться от ощущения пустоты. В комнате, где все на своем месте, и есть многочисленные безделушки, всегда приятно находиться. Согласитесь, дома должно быть комфортно. Ни современная мебель, ни дорогой ремонт не позволят добиться такого результата. А вот куча мелочей и текстиль подарят ощущение жилого помещения.

Элементы декора и разнообразные предметы позволяют кардинально изменить интерьер. Даже самое скучное оформление можно изменить с помощью полезных мелочей. Эти мелочи могут выполнять самые разные задачи. Некоторые дизайнеры отводят им ключевую роль и позволяют формировать определенные фоны. Конечно, составление сложных композиций – дело кропотливое, но результат того стоит.

В большинстве случаев декор остается на заднем плане. Он выполняет роль тени, которая оттеняет основные элементы оформления. Даже если они выполняют роль дополнения, то стоит позаботиться о правильном выборе этих элементов.

Чтобы оформить интерьер используют самые разные декоративные элементы. Какие-то вещи можно купить в магазине, а какие-то изготовить самостоятельно. Специалисты считают, если грамотно подойти к этому вопросу, то можно составить неплохие композиции, которые станут настоящим украшением. К примеру, если хозяева любят цветы, то можно поработать в этом направлении и придумать красивые цветочные композиции.

Элементы декора: какими они бывают?

Декор – это многочисленные предметы, которые дизайнеры активно используют для того, чтобы оформить помещение. Их можно разделить на следующие группы:

  1. Архитектурные украшения – отделка помещения, которая позволяет разделить его на зоны и придать вид завершенности. Это может быть красивое оформление дверных и оконных проемов;
  2. Скульптурные украшения. К этой группе можно отнести различные статуэтки, выполненные в разном стиле;
  3. Живописные украшения. Группа включает в себя картины, которые считаются отличным украшением интерьера.

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