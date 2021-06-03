Нижегородское правительство и Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ заключили соглашение о совместной работе по КРТ Политика

Правительство Нижегородской области и Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ заключили соглашение о совместной работе по КРТ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Документ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

Планируется, что фонд рассмотрит варианты финансовой поддержки инвесторов, участвующих в комплексном развитии территории (КРТ), в виде компенсации от 25% до 100% затрат на расселение. Это позволит реализовать социально-важные, но не самоокупающиеся проекты КРТ.

"Мы уже проводим встречи с застройщиками и главами МСУ, разъясняем механизм действия программы комплексного развития территорий. Планируем, что ее реализация в регионе начнется уже в ближайшее время", - отметил Глеб Никитин, подчеркнув, что КРТ позволяет переформатировать территории, находящиеся сейчас в запустении.

По его словам, речь идет не только о кварталах с аварийным жильем, но и о промышленных площадках, которые не используются по прямому назначению.

Как уже сообщалось, в конце 2020 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, закрепляющие понятие комплексного развития территорий. По поручению Глеба Никитина, министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области проанализировало территории областного центра. В итоге в Нижегородской агломерации было выбрано шесть площадок, три из которых расположены в нагорной части города – это большая территория в районе улицы Бекетова, две – в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги. Еще три площадки находятся в заречной части: на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина - Энтузиастов и Менделеева – Правды.

В отношении всех площадок выполняются градостроительные проработки: готовится мастер-план, проводится анализ территории в части инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Решение о комплексном развитии будет приниматься по итогам градостроительного анализа территории и проведения общих собраний многоквартирных домов, расположенных на площадках для КРТ.



СПРАВКА:

Стандарт КРТ был разработан ДОМ.РФ и Минстроем России вместе с КБ "Стрелка" по поручению председателя Правительства РФ. Руководство станет основой усовершенствования нормативно-правовой базы в области градорегулирования и архитектурного проектирования. Цель документа — разработка и внедрение новых подходов к созданию городской среды, отвечающей современным социальным и экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и городских властей.

В разработку стандарта было вовлечено более 200 экспертов из 14 стран, из российских и международных исследовательских университетов, технологических и инжиниринговых компаний, проектных бюро и архитектурных студий.