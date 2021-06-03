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Общество

Сельхозпредприятие в Бутурлине оштрафуют почти на 1 млн рублей за добычу подземных вод без лицензии

28 июля 2021 14:59  [94] Общество

Сельхозпредприятие в р.п. Бутурлино Нижегородской области оштрафуют почти на 1 млн рублей за добычу подземных вод без лицензии, сообщает управление Росприроднадзора.

Сотрудниками ведомства был выявлен факт нарушения природоохранного законодательства в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр. АО "Базинское" из водозаборной скважины, осуществляло добычу подземной воды, не имея на это никаких законных оснований.

Стоит отметить, что АО "Базинское" –плательщик водного налога, при этом обязательной лицензии на право пользования недрами у него нет. Более того, водозаборная скважина не была оборудована прибором учета объема добычи подземных вод, кроме того, на предприятии не велся учет водопотребления.

АО "Базинское" эксплуатировало скважину с 2006 года, и за все текущие годы ни разу не подавало заявку на получение лицензии на пользования недрами. Самовольное пользование подземными водами – нарушение Закона РФ "О недрах".

Предприятие привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ. Штраф составил 800 тысяч рублей. Вынесено предписание об обязательном устранении выявленного нарушения.

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Теги:
Бутурлинский район Природа и экология Росприроднадзор
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