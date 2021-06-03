"Нижегородская область станет примером для других регионов по реализации многих образовательных программ", - Елена Шмелева Общество

"Нижегородская область станет примером для других регионов по реализации многих образовательных программ", - заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой Елена Шмелева в ходе встречи с научно-образовательным сообществом Нижегородской области.

Как отмечается на сайте НРО партии "Единая Россия", на встрече обсуждались актуальные вопросы развития системы образования, задачи сопровождения детей в школе и помощи в их специализации, участие университетов в повышении квалификации школьных педагогов, развитие сетевого сотрудничества и модульных программ.

По словам Елены Шмелевой, озвученные в ходе мероприятия идеи, станут основой для развития системы образования в ближайшие годы.

"Работа предстоит как в законодательном плане, так и в практическом. Сегодня есть серьезный запрос на подготовку кадров, в том числе молодых специалистов. Это касается всей системы общего и среднего профессионального образования. Решить эту проблему можно лишь объединив все усилия. Здесь возможно привлечение федерального центра и индустриальных партнеров для повышения оплаты труда педагогам, уменьшения непрофильной нагрузки и включения специалистов в программы учительского роста. Еще один важный вопрос – об абитуриентах и создании уникальных сетевых программ, чтобы ребята продолжали учиться в своих регионах. Сделать это возможно за счет объединения ресурсов университетов, тем самым развивая технологии региона", - подчеркнула Елена Шмелева.

В ходе диалога прозвучали пожелания расширить перечень достижений, позволяющих получить дополнительные баллы при поступлении, за счет собственных мероприятий вузов; учредить меры поддержки региональным вузам, подведомственным министерствам образования субъектов РФ; сделать поступление в техникумы и вузы более доступным для детей-сирот.

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова отметила значимую роль университетов и сетевого сотрудничества в решении задачи специализации детей и их закрепления в регионе.

"Региональные университеты должны "вести»" детей со школьной скамьи. Если ребенок еще в средней школе побывает в вузе, примет участие в увлекательном научном эксперименте, посетит летний лагерь, то по окончании школьного обучения он с большой вероятностью придет поступать именно в этот университет. Нижегородская область расположена недалеко от Москвы. Мы конкурируем за кадры с крупным мегаполисом, который обладает большими ресурсами. И мы заинтересованы в том, чтобы таланты оставались у нас. Модели сетевого обучения позволяют решить эту задачу. В рамках сетевого сотрудничества на всех уровнях системы образования молодые люди могут получать необходимые знания и навыки в домашнем регионе, возможно, выезжать на стажировки и курсы повышения квалификации, а затем возвращаться домой, работать на наших предприятиях и, в конце концов, сами становиться наставниками для нашей молодежи", – сказала Ольга Петрова.

По словам ректора Университета Лобачевского Елены Загайновой, вуз активно работает со школьниками и постоянно готовит себе смену талантливых абитуриентов.

"Нам понятно, как их мотивировать, как открывать в них исследователей, начинающих ученых. Это особенно актуально сейчас, когда в Университете Лобачевского открывается СУНЦ – Специализированный учебный научный центр для талантливых детей 10-11 классов, ориентированных на поступление в университет. Подобные федеральные и региональные проекты возможны благодаря налаженной системе работы с сильными, талантливыми школьниками. В основе этой системы – объединение ресурсов вузов и лучших педагогических практик в их непрерывном развитии и совершенствовании", – отметила Елена Загайнова.

Все предложения по развитию системы образования, озвученные в ходе встречи, будут рассмотрены экспертами и внесены в Народную программу "Единой России", а также в другие программы, в рамках которых они могут быть реализованы в ближайшие годы.