Новая экотропа появится вокруг озера Светлояр

Новая экотропа "Сказки и были Светлояра" появится вокруг озера, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Уже 2 августа там состоится презентация новой экскурсии "Озеро Светлояр: наука и легенды", которая позволит узнать о легендах и научных исследованиях озера и территории рядом с ним.
Основная идея – показать взаимосвязь легенд и научных фактов, которые проводились там последние 150 лет. На экотропе установлены постеры и навигационные знаки.
Сбор участников на экскурсию по экотропе 2 августа на автостоянке у озера
Напомним, что на сегодняшний день Светлояр - единственный в Нижегородской области памятник природы федерального значения. В 2008 году окрестности озера вошли в состав природного парка "Воскресенское Поветлужье".
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