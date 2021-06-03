Новая экотропа появится вокруг озера Светлояр Общество

Новая экотропа "Сказки и были Светлояра" появится вокруг озера, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уже 2 августа там состоится презентация новой экскурсии "Озеро Светлояр: наука и легенды", которая позволит узнать о легендах и научных исследованиях озера и территории рядом с ним.

Основная идея – показать взаимосвязь легенд и научных фактов, которые проводились там последние 150 лет. На экотропе установлены постеры и навигационные знаки.

Сбор участников на экскурсию по экотропе 2 августа на автостоянке у озера



Напомним, что на сегодняшний день Светлояр - единственный в Нижегородской области памятник природы федерального значения. В 2008 году окрестности озера вошли в состав природного парка "Воскресенское Поветлужье".