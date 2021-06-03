Охотоведы спасли лося из колодца в Уренском районе Нижегородской области Общество

Охотоведы спасли лося, провалившегося в заброшенный колодец, в Уренском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вытащить животное из колодца удалось только после применения спецтехники. Вес лося составляет почти 200 кг.

В минлесхозе пояснили, что молодой самец в возрасте около двух лет провел в колодце уже несколько дней, и выбраться самостоятельно ему не удалось. После того, как животное освободили из ловушки, его осмотрел врач, сделал уколы и поставил капельницу.

Сейчас животному ничего не угрожает, и лось отпущен в естественную среду обитания.

Напомним, что в случае обнаружения крупных диких животных, оказавшихся в бедственном положении, можно обратиться на "Зеленый телефон" минэкологии: 433-22-11 или на номер 112.

Ранее сообщалось, что в регионе действует программа "Охрана объектов животного мира Нижегородской области", утвержденная губернатором Глебом Никитиным. В 2021 году численность лосей на территории региона увеличилась до 18 тысяч особей (в 2020 году – 16, 4 тысячи).