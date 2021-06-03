Нижегородские спортсмены стали чемпионами соревнований по трофи-рейду Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С 23 по 25 июля в Большемурашкинском районе прошёл второй этап регионального чемпионата по трофи-рейду. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

В соревнованиях участвовали 35 экипажей из трёх регионов России - Ульяновской и Нижегородской областей, а также из Республики Татарстан. По итогам соревнований нижегородцы завоевали 12 медалей в пяти классах: четыре золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых.

Участникам пришлось преодолевать сложнейшую трассу, проложенную исключительно по заболоченным участкам и оврагам. В итоге, четыре экипажа не смогли добраться до финиша и были вынуждены сойти с маршрута.

11-13 сентября в Володарском районе пройдёт третий этап чемпионата Нижегородской области. По результатам трёх этапов будет проведён отбор лучших экипажей для участия в Кубке России и Чемпионате России.

Соревнование проходило при поддержке Министерства спорта Нижегородской области, администрации Большемурашкинского района, ДОСААФ по Нижегородской области и региональной Федерации по развитию автомобильного и мотоциклетного спорта.